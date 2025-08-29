Efter FD:s avslöjande om 65-miljonersbud – han stannar

FotbollDirekt har tidigare i dag avslöjat att Djurgården har nobbat ett andra bud på 65 miljoner för August Priske.

Ikväll konstaterar så sportchef Bosse Andersson att Priske ska stanna.

Foto: Bildbyrån

August Priske har varit föremål för spekulationer under slutet av det svenska transferfönstret

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att Red Bull Salzburg lagt ett bud på 65 miljoner på Djurgårdens danske anfallare.

– Jag vill egentligen inte kommentera någonting just nu, men det ska otroligt mycket till kan jag säga för att vi ska sälja August Priske i pågående fönster, sa Bosse Andersson till FD.

Under kvällen bekräftar Dif-sportchefen Bosse Andersson att August Priske inte kommer att lämna.

– Vi är överens, vi kommer inte diskutera med någon ny klubb. Det har varit stort intresse och det blir ”nicht, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Djurgården spelar mot IFK Norrköping på söndag.