AVSLÖJAR: Nya budet: 65 miljoner till Djurgården för August Priske

Nyligen kom uppgifter från danska Tipsbladet om att österrikiska storklubben RB Salzburg har lagt bud på 45 miljoner kronor på August Priske.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att det finns ännu ett bud som är väsentligt högre – på 65 miljoner kronor men med ett Djurgården som uppges fortsätta att säga nej.

– Jag vill inte ha några kommentarer just nu, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Vilken skräll han har blivit.

August Priske har verkligen kommit loss och har på bara ett par månader gjort sig ett allsvenskt toppnamn. Sex mål på kort tid är prima siffror och har gjort honom högaktuell för bland annat internationella storklubben RB Salzburg. Och österrikarna ser ut att vara beredda att gå långt för den 21-årige dansken. Frågan är hur långt? Nyligen kom Tipsbladet med uppgifter om att ett bud på 45 miljoner kronor finns till Djurgården.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt denna fredag så har nu ett nytt och högre bud kommit och den här gången ligger det på motsvarande 65 miljoner kronor – men ännu en gång utan att det är tillräckligt för Djurgården. Enligt FD:s uppgifter har Dif:s ledning informerat österrikarna om att det måste till mer.

– Jag vill egentligen inte kommentera någonting just nu, men det ska otroligt mycket till kan jag säga för att vi ska sälja August Priske i pågående fönster, säger Bosse Andersson till FD.

– Vi är verkligen inte överens med någon klubb, fortsätter Djurgårdens sportchef.

FD har även uppgifter om att ytterligare ett par klubbari bubblar i bakgrunden och som noga uppges följa den pågående utvecklingen.

Tipsbladet har även uppgifter om att Priskes tidigare klubb FC Midtjylland har en vidareförsäljningskausul på 40 procent.