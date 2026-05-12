Efter känsliga MFF-flytten: ”Kom som en överraskning”

STOCKHOLM. Philip Berglund är ny sportchef i Malmö FF.

Sejouren som chefsscout i Hammarby blev därför kort.

– Det kom som en överraskning, jag tycker det är tråkigt, säger Bajens sportchef Mikael Hjelmberg.

Det var vid årsskiftet som Philip Berglund lämnade sportchefsjobbet i BP för att bli chefsscout i Hammarby.

Men redan nu är den tiden över. Berglund har själv valt att säga upp sig i Bajen för att bli ny sportchef i Malmö FF – något som blev officiellt under tisdagen.

– Jag tycker det är tråkigt, det tycker jag. Det här kom som en överraskning. Han har tidigare varit öppen med att han tackat nej till Malmö, så därför blev jag överraskad, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg som på frågan om han tycker Berglund borde varit mer öppen kring sin vändning rappt svarar:

– Jag ska prata med honom om det.

Hammarby är nu på jakt efter en ny chefsscout, men den jakten har precis påbörjats.

– Vi har inte kommit jättelångt. Vi har ju också två stora matcher nu, säger Hjelmberg och syftar på torsdagens cupfinal och söndagens hemmamöte med just MFF.

– Men vi har börjat fundera (gällande ersättare).