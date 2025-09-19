Prenumerera

Elfsborgs mardröm: Kuggen missar resten av säsongen

Sebastian Holmén har tvingats till en knäoperation.
Mittbacken väntas missa resten av säsongen.
– Sebastian har under en längre period besvärats av en brosk- och meniskskada i sitt knä, säger sjukgymnasten Tania Nilsson.

Elfsborgs mittbackskugge Sebastian Holmén, 33, tvingades till ett tidigt byte i matchen mot Malmö FF senast. Nu kommer ett riktigt mardrömsbesked för Borås-klubben.

Under fredagen meddelar Elfsborg att lagkaptenen tvingas till en knäoperation. Holmén väntas vara tillbaka vid återstarten av nästa säsong.

– Sebastian har under en längre period besvärats av en brosk- och meniskskada i sitt knä. Under de senaste månaderna har problemen tilltagit, och efter noggrann utvärdering har vi i medicinska teamet tillsammans med Sebastian och tränarteamet beslutat att en operation är nödvändig. Sebastian kommer att återgå till fotbollsträning vid vår återstart av säsongen 2026, säger sjukgymnasten Tania Nilsson i ett uttalande.

Sebastian Holmén har spelat 15 allsvenska matcher för Elfsborg i år. Han har noterats för ett mål.

