Enable rasar: ”Det sista en levande läktare behövde”

En IFK Göteborg-supporter rusade in på planen och försökte slå en Öster-försvarare.

Organisationen Enable Sverige är tydlig med att nu krävs det massiva fördömanden av skandalen.

– Vi kan inte bara rycka på axlarna åt sånt här, vi behöver kunna prata om den här typen av beteenden och visa var vi står som kollektiv, säger verksamhetsansvarige Anders Almgren till FotbollDirekt.

Torsdagskvällen bjöd på skandalscener på Gamla ullevi när en supporter stormade in på planen och måttade ett slag mot Östers Sebastian Starke Hedlunds huvud. Mittbacken upptäckte attacken i sista stund och hann lyckligtvis ducka smällen och personen sprang tillbaka till IFK Göteborgs-kortsida, innan han forslades bort och greps av polis.

Därefter väntade ett matchmöte som pågick i en dryg timme innan matchen kunde återupptas.

En som visade missnöje mot den långa väntetiden var Anders Almgren, verksamhetsansvarig på Enable Sverige, organisationen som arbetar för en levande läktarkultur inom svensk fotboll.

”Det är inte ett svårt beslut. Sätt igång det här nu”, skrev han på X.

När FotbollDirekt når Almgren under fredagsmorgonen förklarar han vad han menade med utspelet.

– Jag måste ha respekt för att jag inte har den hela bilden, och jag kan ha missat något i reglerna. För det första; den här dåren som hoppade in, ingen kan försvara det. Det är så dumt och onödigt på alla sätt och det hör inte hemma på fotboll över huvud taget, säger han och fortsätter.

– Med det sagt, som jag uppfattade läget så var läget i övrigt lugnt. Det var en dårfink som klev in och blev bortforslad direkt. De allra flesta visade öppet att de inte stöttade (honom, reds. anm). När jag läste av läget efteråt såg jag inga tendenser till att det skulle vara en kollektiv aktion eller att det skulle ha stöttats av någon. Jag uppfattar regelverket som att det enda skälet att tömma eller avbryta är om det finns en fortsatt risk. Med det sagt måste man ta hänsyn till spelarnas trygghet, och då tänker jag att det måste finnas åtgärder att sätta in, till exempel en ordentlig säkerhetskedja framför kortsidan.

Kritiken

Beslutet att spela färdigt matchen fick enorm kritik. Bland annat Öster-tränaren Martin Foyston kallade beslutet för ”en katastrof”.

– Vi har fattat ett hemskt beslut att fortsätta matchen, sa han i Max-sändningen.

Hur ser Enable på beslutet att fortsätta spela matchen?

– Jag avböjer vidare kommentarer, säger Anders Almgren.

Händelsen kommer bara veckor efter att den så kallade Hübinetteutredningen, statens utredning av ordningsstörningar på svenska idrottsevenemang, presenterades. Enable Sverige har tidigare riktat viss kritik mot utredningen och och kallat utredningens uppdrag för ”smalt”.

– Debatten runt läktarkulturen i Sverige är alltid kopplad till den här typen av incidenter. Det här var det sista som en levande läktare behövde. Ingen som vill ha en levande läktarkultur kan stötta det här, och jag hoppas verkligen att vi får se ordentliga och tydliga avståndstaganden fram över, säger Almgren och fortsätter:

– Fördömanden av det här är massiva från alla i den svenska supporterkulturen och fotbollen. Det är ingen som vill ha det här. Men det är klart att det här kommer att påverka debatten.

På ett negativt sätt?

– Ja, såklart.

Vad kan man göra åt det?

– Vi har något att jobba med kulturellt i svensk supporterkultur. Vi kan inte bara rycka på axlarna åt sånt här, vi behöver kunna prata om den här typen av beteenden och visa var vi står som kollektiv.

Det jävla rövhål som hoppade in kan fara åt helvete. Men:



Det var EN fyllemupp.

Han är omhändertagen och bortforslad.

Hela arenan vrålade ’ut med packet’.

Det finns ingen hotbild.

Vi ska inte hålla på med signalpolitik.



Öster vann matchen mot IFK Göteborg med 1–0.