Djurgården körde över Sirius efter ny Priske-succé

STOCKHOLM. Djurgården avgjorde hemma mot Sirius redan efter 19 minuter.

Då hade nämligen laget gått upp i en 3-0-ledning.

August Priske svarade för ett hattrick och är nu bara ett mål ifrån Ibrahim Diabate och Nahir Besara i skytteligatoppen.

Djurgården vann matchen med hela 8-2.

Foto: Bildbyrån

Efter att AIK tappat poäng hemma mot Gais i går hade Djurgården ett ypperligt läge att knappa in i jakten på Europaplats.

Vid seger i dag skulle Djurgården bara vara tre poäng från ärkerivalen på trejdeplatsen.

Och visst blev det seger – och det med marginal.

August Priske nickade in 1-0 redan efter fem minuter och kort senare sköt Mikael Anderson snyggt 2-0 med vänstern.

Av bara farten kom även 3-0 i 19:e minuten – och redan då var matchen förstås avgjord. Priske stod återigen för målet men fick god hjälp av Sirius målvakt David Celic som tappade in skottet i eget nät.

Sirius reducerade efter halvtimmen spelat efter ett drömmål i krysset från Isak Bjerkebo, men innan första halvleken var över sköt Jeppe Okkels 4-1 – ett skott som heller inte såg otagbart ut för Celic som till sitt försvar dock var skymd av egna spelare.

Väl i andra fortsatte pulvriseringen. Visserligen reducerade Leo Walta på frispark, men kort senare svarade nyss inbytte Tokmac Nguen för ett mål och en assist inom loppet av några minuter.

Med dryga kvarten kvar nickade August Priske in 7-2. Det här var danskens 14:e mål för säsongen, tolv av dessa har kommit efter sommaruppehållet. Priske har bara ett mål upp till skytteligaledarna Ibrahim Diabate och Nahir Besara.

I slutet av matchen satte inhopparen Bo Hegland 8-2, norrmannens första mål för sin nya klubb. En helt galen överkörning inför drygt 16 000 åskådare i kväll.

Djurgårdens utklassning gör att tabellsjuan har tre poäng upp till AIK och IFK Göteborg som är delad trea i allsvenskan med fem omgångar kvar.