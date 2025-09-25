Ericson fåordig om Peking-uppgifterna: ”Har inte insyn”

Det stormar i IFK Norrköping.

I går kom uppgifter om att ordförande Martin Gyllix tagit över arbetsuppgifter från Magni Fannberg och vill få in Håkan Ericson i verksamheten.

– Det jag kan säga är att jag inte sitter i något förhandlingsbord med IFK Norrköping just nu, säger Ericsson till NT.

Det var i går, torsdag, som Fotbollskanalen rapporterade att IFK Norrköpings sportchef, Magni Fannberg, inte längre kommer att ansvara för samtalen med tränare Martin Falk om en förlängning mellan parterna. Detta då ordförande Martin Gyllix har tagit över dessa förhandlingar. Det sägs ha gjort Falk förvånad, då han och sportchefen har en bra relation sedan tidigare.

Samtidigt uppgavs Fannberg har fått minskat mandat gällande flera uppgifter som sportchef och att ”Peking” vill ta in den före detta förbundskaptenen för det svenska U21-landslaget, Håkan Ericsson, i ”någon roll”.

– Nej, men jag kan inte kommentera det på något sätt. Vad som händer i föreningen har jag på så sätt ingen insyn i. Jag har varit på medlemsmöten, som ni kanske har sett, och jag är på matcher. Jag pratar med Martin Gyllix i föreningen i olika sammanhang men att det skulle vara något konkret nu vet jag inte, säger Ericson till lokaltidningen NT under torsdagen.

