Uppgifter: Norrköpings ordförande har tagit över Falk-förhandlingen

IFK Norrköpings sportchef Magni Fannberg har blivit fråntagen en hel del mandat.

Det uppger Fotbollskanalen, som skriver att ordförande Martin Gyllix tagit över flera av sportchefens uppgifter.

Detta innefattar bland annat förhandlingen med tränare Martin Falks agenter.

Foto: Bildbyrån

Det har stormat i IFK Norrköping den senaste tiden. Detta har bland annat handlat om klubbens ekonomiska besvär, men även om huvudtränaren Martin Falk.

Han sades ha nobbat ett första bud gällande en kontraktsförlängning med ”Peking” och har själv meddelat att han låter sina agenter ta hand om förhandlingarna med klubben under det överenskomna andra mötet.

Nu skriver Fotbollskanalen att IFK Norrköpings sportchef, Magni Fannberg, inte kommer att närvara under det mötet. Detta då ordförande Martin Gyllix har tagit över dessa förhandlingar. Det sägs ha gjort Falk förvånad, då han och sportchefen har en bra relation sedan tidigare.

– Vem som gör vad och varför håller vi internt. Men vi har bra samtal med Martins agent, säger Gyllix till Fotbollskanalen.

På frågan om varför Gyllix vill sköta dessa förhandlingar svarar han:

”Jag kan varken svara ja eller nej på det”

– Vi stöttar sportcheferna i de fall de behöver stöttning. Det är inget märkligt. Inget nytt.

Vidare skriver sajten att sportchef Fannberg har fått minskat mandat gällande flera uppgifter som sportchef och att man vill ta in den före detta förbundskaptenen för det svenska U21-landslaget, Håkan Ericsson, i ”någon roll”.

– Det är mycket möjligt att det skulle kunna vara så. Det kan säkert vara så. Jag kan varken svara ja eller nej på det. Men jag är inte inne i det operativa, avslutar Gyllix.