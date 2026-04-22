Petades mot sin vilja: ”Vill aldrig sitta på bänken”

STOCKHOLM. Montader Madjed var en av Hammarbys bästa spelare i lördags.

Nu bänkades han mot HBK – och det gillade han inte.

– Jag vill aldrig sitta på bänken, säger han besviket efter 1-1-matchen.

”Han gör en jättebra match vilket är kul med tanke på att han haft en liten dipp innan, men i dag var han gamla ”Monte” igen. Riktigt kul att se”.

Orden var Kalle Karlssons efter Hammarbys 8-1-pulvrisering mot Örgryte i lördags.

Det handlade förstås om Montader Madjed som slog till med ett drömmål mot Öis och låg bakom mycket i anfallsväg.

Men nu fyra dagar senare bänkades Madjed hemma mot HBK.

– Det är Kalles beslut och jag respekterar det, men jag är besviken. Jag är en spelare som spelar med självförtroende, jag gillar att spela efter att gjort mål och poäng. Så det var lite tråkigt att sitta på bänken i en sådan här match, säger stjärnyttern i den mixade zonen efter 1-1-matchen.

Är du förvånad att du bänkades efter att Kalle Karlsson uppenbarligen var väldigt nöjd med dig senast?

– Jag vet ju varför han bänkade mig, men det var lite tråkigt. Jag vill aldrig sitta på bänken, säger Madjed som hoppade in i 56:e minuten och utvecklar:

– Jag känner mig fräsch och fick en bra boost efter senast, men den (boosten) dödas lite när man sitter på bänken. Det var likadant förra året, varje gång jag gjorde poäng fick jag sitta på bänken.

Varför bänkades du?

– Jag tror och hoppas att det var för att vi har många matcher och att han vill rotera.

Har Karlsson sagt det till dig?

– Ja.

På söndag väntar derby mot Djurgården för Hammarby och den matchen vill Madjed starta i.

– Jag hoppas, men man vet aldrig.