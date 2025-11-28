Får se kval-returen från läktaren: ”Hemskt”

GÖTEBORG. Jonathan Azulay, 32, såg rött.

Nu tvingas Öis-mittbacken se kval-returen från sidan.

– Det gäller att hålla nerverna i styr, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örgryte har ena foten i allsvenskan 2026. Göteborgs-klubben leder kvalet mot IFK Norrköping med 3–0 efter mötet på Gamla Ullevi, men när kval-returen spelas på lördag kommer Öis få klara sig utan en nyckelspelare.

Det var efter drygt 50 minuter i mötet i Göteborg som mittbacken Jonathan Azulay drog till med en stenhård tackling på ”Pekings” Tim Prica. Då fick 32-åringen sitt andra gula kort för matchen, och fick därmed lämna planen.

– Det är inte så mycket att säga om det. Det blir lite tydligare när man ser det i efterhand. Jag får skylla mig själv, säger Azulay till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

– Jag är bara stolt över grabbarnas insats, både innan jag går ut och efter, fortsätter Öis-mittbacken.

Azulay tvingades därmed se den sista dryga halvtimmen av matchen från sidlinjen.

– Det var nervöst. Speciellt den första kvarten efter jag hade gått ut. Men åter igen en jäkla stolthet. Det visar vilken bra grupp vi har.

”Svårt att sitta still”

Till kval-returen i Norrköping på lördag är Jonathan Azulay avstängd och kommer få se ödesmatchen från läktaren.

Hur ska det bli?

– Åter igen nervöst. Det är hemskt att inte kunna vara med och påverka och bara sitta och kolla. Det gäller att hålla nerverna i styr. Det är mycket som står på spel, men jag har ändå bra självförtroende. Jag vet att om vi gör det vi ska, och gör en lika bra insats borta som vi gjorde hemma, kommer vi ha jäkligt bra möjligheter.

Hur är du på läktaren?

– Jag sitter nog inte still i alla fall, det har jag svårt att göra. Jag är nog inte så lätt att prata med heller, kanske.

Kval-returen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS startar klockan 15:00 under lördagen.