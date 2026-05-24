Celina fick sista ordet: ”Blev så arg – fattar inte”

STOCKHOLM. Bersant Celina blev huvudrollsinnehavare i derbysegern mot Hammarby – och därmed fick han också sista ordet mot Warner Hahn efter jättebråket tidigare i matchen.

– Jag fattar inte varför han blev så arg, säger matchhjälten till FotbollDirekt.

Såväl domare Adam Ladebäck som Hammarbys mittback Victor Eriksson fick gå emellan för att inte Warner Hahn skulle gå på Bersant Celina efter att de kommit i luven på varandra efter en brottningsmatch i Hammarbys straffområde.

Hahn rasade över den spark som Celina riktade liggandes – en spark som Hahn syftade var mot huvudet.

– Nej nej nej, det var inte mot kroppen, säger Celina efteråt som satt oväntat lugn i gräset medan Hahn försökte storma fram mot AIK-stjärnan.

– Jag fick lite ont i knät så jag låg där och tänkte vad som händer.

I 85:e minuten fick sedan Celina sista ordet med att skjuta 2-1 mellan benen på Hahn innan han firade med händerna bakom öronen vid långsidan.

– Det var mycket känslor och adrenalin, jag tog av mig tröjan och firade med hela laget. Vi förtjänade att vinna i dag.

Känns det extra skönt att du fick göra målet på Hahn efter bråket?

– Jag vill inte skapa något fram och tillbaka mellan oss. Vi skakade hand efter matchen så allt är fint.