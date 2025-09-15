Filling: ”Förstår att Isak-jämförelsen kommer”

SOLNA. Kevin Filling frälste AIK i 96:e minuten under måndagskvällen.

Efteråt berättade Nabil Bahoui för FotbollDirekt att ingen anfallare i Gnaget varit så talangfull sedan Alexander Isaks dagar 2016.

Nu svarar 16-åringen själv på det.

– Vi är olika spelare, men jag förstår att jämförelsen kommer, säger Filling till FD.

Foto: Bildbyrån

Precis som i allsvenska debuten mot IFK Göteborg i slutet av juni blev Kevin Filling nu återigen målskytt.

Till skillnad från 3-0-viktorian i somras blev målet nu hemma mot BP under måndagskvällen helt matchavgörande.

För i 96:e minuten klev inhopparen fram som varit borta på grund av skada i så många veckor sedan debuten – och nu frälste han laget med ett vackert nickmål. Firandet var vilt nedanför Norra stå med en volt från 16-åringen.

– Alltid en fantastisk känsla att fira med fansen, jag kände att det behövdes en volt nu, säger Filling och skrattar.

Målet kan visa sig helt avgörande för AIK:s Europadrömmar. Segern i dag gör att Gnaget har två poäng till godo ner till fyran IFK Göteborg.

– Skitbra ju, säger Filling som själv inte kollar tabellen så noga.

– Jag tänker inte så mycket på det mer än att det var ett viktigt mål och att vi vann. Jag vill alltid vinna och kommer alltid göra det som krävs för det. Vi har en stark mentalitet och jag tror på oss som lag, jag tror vi löser Europa.

Skiner upp när Isak-jämförelsen kommer på tal

Efter matchen pratade FotbollDirekt med Nabil Bahoui, BP-spelaren som är så förknippad med AIK med tre lyckade sejourer i klubben. Bahoui hyllade Filling och var inne på att AIK inte fått fram en större anfallstalang sedan Alexander Isaks genombrott 2016.

Filling ler när Bahouis ord nu kommer på tal.

– Vi kanske är olika spelare, men jag förstår att jämförelsen kommer fram.

Vad säger du om att Bahoui säger så?

– Stort så klart. Han är en stor spelare som tidigare varit i AIK. Det är kul att höra.