Finndell efter tunga tiden: ”Fokuserar hellre på det än att prata med er”

STOCKHOLM. Hampus Finndell återvände i vintras till Djurgården som Besard Sabovics ersättare.

Efter mycket speltid i våras hade han fram till startplatsen mot BP i går knappt spelat någon fotboll – och några intervjuer har han heller inte varit sugen på att göra.

– Jag ler varje dag men ni journalister kan skriva saker som inte stämmer. Klart att jag då hellre fokuserar på att bli en bättre fotbollsspelare än att prata med er, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Han kom till Djurgården redan 2018 från Groningen, men det var tre år senare som Hampus Finndell fick sitt genombrott i den blårandiga tröjan.

Efter att ha varit än mer bärande i Conference League-succén 2022 och fortsatt varit given på mitten 2023 lämnade Finndell den svenska fotbollen för spel i tyska Eintracht Braunschweig på lån 2024.

Succén uteblev dock och Finndell återvände till Kaknäs, men bara i ett par veckor innan norska Viking köpte loss honom.

Men inte heller i Norge fick Finndell det att stämma och efter bara ett halvår även där valde Djurgården att ta tillbaka Finndell på ett långt kontrakt som ersättare till MLS-flyktande Besard Sabovic.

Direkt i blårandigt hittade Finndell tillbaka till formen och spelade mycket under våren, inte minst i Europa då såväl Albin Ekdal som Matias Siltanen inte var inskrivna i truppen.

Men den här sommaren har gått knackigt för Finndell som fram till inhoppet mot Mjällby förra helgen inte hade spelat allsvensk fotboll sedan 1 juni. Men så under söndagen fick han chansen från start, en startplats han inte haft sedan mitten av maj månad.

– Jävligt roligt att spela från start. Klart det varit en tuffare period för mig men som jag alltid sagt, hårt jobbar lönar sig. Jag har gnuggat i det tysta och det har gett belöning nu, säger Finndell till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag fick reda på startplatsen när när jag kom in till samlingen, det var inte så mycket att tänka på utan bara att köra.

Något måste du tänkt? Med tanke på hur länge sedan det var som du startade?

– Klart jag blev glad, men fotboll går snabbt, det går upp och ner. Nu fick jag möjligheten från start men det viktigaste var att vi vann.

Piken till presskåren: ”Ni har vridit och vänt till er fördel”

För det blev seger med 1-0 mot BP där Finndell gjorde en dryg timme på planen. Tidigare i sommar har Finndell inte varit sugen att ställa upp på intervjuer. Nu förklarar han varför.

– Jag ler varje dag men ni journalister kan skriva saker som inte stämmer. Klart att jag då hellre fokuserar på att bli en bättre fotbollsspelare än att prata med er.

Är det något speciellt du stört dig på?

– Jag läser inte media generellt men ibland när man kört intervjuer har ni vridit och vänt till er fördel för att få klick. I det här fallet har jag känt att det varit bättre att inte prata så mycket utan i stället låta det hårda jobbet löna sig, säger Finndell som trots den tunga sommaren aldrig funderat på att lämna Djurgården.

– Jag kom ju tillbaka för ett halvår sedan. Visst vill ingen sitta bänk, men vi hade ett sjukt kul Europaäventyr i våras där jag spelade mycket under hela våren. Nu i sommar har jag inte spelat men nu spelar jag igen. Klart man tänker en del men inget har fått mig att vilja dra iväg och spela någon annanstans. Nej, så har det inte varit. Jag kom hem hit, skrev ett längre avtal och jag är otroligt tacksam över att vara här igen. Jag har varit på många ställen på kort tid men jag älskar att vara i Djurgården, det är få förunnat att vara här, avslutar mittfältaren.