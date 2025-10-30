Förklarar ”Sottes” utspel: ”Varm i känslorna”

KARLBERG. AIK ska glömma Europa-platsen.

Det menade Sotirios Papagiannopoulos efter krysset mot Häcken.

– Det han försökte säga var att just nu ska vi fokusera på prestationerna, förklarar Abdihakim Ali.

Foto: Bildbyrån

Det var precis efter slutsignal i 2–2-krysset mot Häcken i helgen som AIK:s mittbackskugge Sotirios Papagiannopoulos meddelade att ”Gnaget” kan glömma Europa-platsen i tabellen.

– Det är ingenting vi ska tänka på. Vi är alldeles för dåliga. Vi kan inte vinna här på hemmaplan, och då har man inget i Europa att göra, sa ”Sotte” till HBO Max.

AIK har sex poäng upp till Gais på tredjeplatsen, och med två omgångar kvar att spela lever drömmen om Europa-platsen fortfarande, i alla fall på pappret. Men då behöver ”Gnaget” gå om hela fyra lag.

Lagkamraten Abdihakim Ali, 23, har hört ”Sottes” utspel, men mittfältaren håller inte riktigt med.

– Det blir tufft, men vi har fortfarande chansen att komma trea. Det är bara att blicka framåt. Det är ingen idé att stanna och titta tillbaka och vara ledsen över att man har förlorat, säger han till FotbollDirekt.

Papagiannopoulos, Faraj (tidigare AIK) och Ali. Foto: Bildbyrån

– Det han (Papagiannopoulos, reds. anm.) försökte säga var att just nu ska vi fokusera på prestationerna, mer än att tänka på tredjeplatsen. Att ta match för match, säger Ali och frågar:

– Det var väl precis efter matchen (som ”Sotte” sa det, reds. anm.)?

Ja, precis efter matchen.

– Man är varm i känslorna där och lite sur. Jag förstår vad han menar, det är prestationerna vi ska fokusera på och inte tänka på tredjeplatsen, säger 23-åringen.