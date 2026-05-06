Förre HBK-tränaren: ”Det kommer inte bli jag”

Halmstads BK har sparkat huvudtränaren Johan Lindholm.

Klubbens tidigare tränare Magnus Haglund är tydlig med att han inte återvänder.

– Jag har inte varit i kontakt med Halmstad, säger Haglund till FotbollDirekt.

Halmstads BK har haft en mardrömsstart på den allsvenska säsongen. Efter de sex inledande matcherna ligger laget sist i tabellen med två poäng. Nyligen meddelade HBK att huvudtränaren Johan Lindholm får lämna med omedelbar verkan.

Lindholm efterträdde Magnus Haglund som basade över HBK mellan 2019 och 2024. När Haglund får frågan om har varit i kontakt med klubben och potentiellt göra en comeback är svaret tydligt.

– Jag har inte varit i kontakt med Halmstad i samband med det (att Lindholm lämnar). De är väl i en process nu när de letar efter en ny ersättare till Johan Lindholm. Det kommer inte bli jag. Det är inte jag, säger 53-åringen till FotbollDirekt.

Haglund tror att oavsett vem som tar över HBK kommer att få en utmaning i att vända på den negativa trenden.

– Allsvenskan är en tuff serie och de har haft en inledning där de ligger på 16:e plats och då krävs det givetvis att man måste göra det bättre. Men allsvenskan är en tuff serie och det är ett lag med små resurser så det blir en tuff uppgift oavsett vem som får ta hand om den.

Janne Anderssons svar

HBK:s klubbchef Jesper Westerberg har tidigare bekräftat för Hallandsposten att Janne Andersson fått frågan i jakten på en ny huvudtränare.

– Janne kommer alltid få frågan, sa Westerberg till lokaltidningen.

När FotbollDirekt för över frågan till Andersson väljer han att inte ge något besked.

”Inga kommentarer”, svarar Sveriges förre förbundskapten i ett SMS till FD.

Härnäst ställs Halmstads BK mot Kalmar FF på bortaplan.