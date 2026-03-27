Förstår Bahouis AIK-besvikelse: ”En legend”

De vann SM-guld 2018.

Fyra år senare var Nabil Bahoui besviken på Henok Goitom att han inte fick spela tillsammans med John Guidetti på topp.

– Jag kan förstå det, säger Goitom till FD efter att Bahoui meddelat att han lägger skorna på hyllan.

Det var i tisdags som Nabil Bahoui meddelade att karriären är över.

Fjolårssäsongen i Brommapojkarna dit han återvände efter över tio år som stjärna i AIK och utlandsproffs blev anfallarens sista.

Det är just i AIK som Bahoui är främst förknippad med.

2018 återvände Bahoui på ett halvårslångt lån och var högst bidragande till SM-guldet.

– Han, Ahmed Yasin och Anton Salétros som alla var med den våren gjorde många poäng. I mitt huvud kommer Sirius hemma upp där ”Nabbe” gjorde två mål. Vi vann SM-guld med två poäng och såsom Nabbe, Yasin och Salétros bidrog med den våren var de alla starkt bidragande till att vi vann, säger Henok Goitom till FotbollDirekt.

Sommaren 2019 återvände Bahoui permanent till AIK men skadade sig allvarligt samma höst och kom därefter aldrig riktigt tillbaka igen. Det berättade han i ett tv-reportage med FD i höstas.

”Det som hände 2019… jag vill glömma det men så här senare i livet måste jag acceptera det. Knäskadan jag fick gjorde att jag aldrig kom tillbaka till gamla ytter Nabbe igen… jag är 188 centimeter, väger 85 kilo. Att som ytter komma i höga farter och dribbla… det gick inte längre att göra de grejerna på grund av skadan. Didier Drogba är 188 centimeter, jag ska egentligen vara som honom. En striker, en target”, sa Bahoui.

Den forne landslagsspelaren blev så småningom anfallare i AIK, detta under Henok Goitoms vingar som efter avslutad spelarkarriär i Gnaget tog över som klubbens tränare.

Men Bahoui var besviken över en sak – att han inte fick spela tillsammans med John Guidetti då Goitom ville spela med en ensam nia.

Nu när Bahoui avslutat karriären påminner FD Goitom om detta – och Degerfors huvudtränare skrattar.

– Jag kan förstå det. Nabbe och John känner varandra bra. Klart att alla beslut man tar som tränare inte gynnar alla spelare, det förstår jag själv, säger Goitom och fortsätter:

– Jag har ju själv varit forward och ville alltid spela bredvid en annan anfallare. Så ja, jag förstår den besvikelsen.

Vad säger du om att Bahoui nu väljer att avsluta karriären?

– Alla spelare som gjort många år i allsvenskan har färgat serien. Ofta har det också slutat med SM-guld i bagaget. Sådana spelare är legender i allsvenskan. Det är alltid tråkigt när en sådan som Nabbe slutar, men samtidigt kommer man ihåg sådana spelare för den de varit.