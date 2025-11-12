Bahoui: ”Jag vill glömma det, men måste acceptera det”

STOCKHOLM. Nabil Bahoui är starkt förknippad med AIK.

Men det var också i svartgult som han åkte på den skada som gjorde att karriären ändrades för all framtid.

– Det som hände 2019… jag vill glömma det men så här senare i livet måste jag acceptera det. Knäskadan jag fick gjorde att jag aldrig kom tillbaka till gamla ytter Nabbe igen, berättar 34-åringen för FotbollDirekt.

Foto: FotbollDirekt

Nabil Bahoui återvände till Brommapojkarna i vintras, klubben som han som tonåring slog igenom i.

Men det är AIK som de flesta förknippar bolltrollaren med.

Efter sin dundersuccé i Gnaget 2013-2015 blev det ett par utomlands för Bahoui innan han kom tillbaka på ett korttidslån guldsäsongen 2018 för att sedan sommaren 2019 skriva på ett avtal till 2022.

När det kontraktet löpte ut ville Bahoui stanna, men så blev det inte.

För FotbollDirekt ger nu 34-åringen sin bild av det hela.

– Det som hände 2019… jag vill glömma det men så här senare i livet måste jag acceptera det. Knäskadan jag fick gjorde att jag aldrig kom tillbaka till gamla ytter Nabbe igen, säger han och fortsätter:

– Jag är 188 centimeter, väger 85 kilo. Att som ytter komma i höga farter och dribbla… det gick inte längre att göra de grejerna på grund av skadan. Didier Drogba är 188 centimeter, jag ska egentligen vara som honom. En striker, en target.

”När Jurelius lämnade blev det inget mer… vilket var synd”

När Bahoui gjorde comeback efter långa skadefrånvaron blev också Bahoui en nummer 9-spelare, men det var också här som det inte längre kändes helt hundra i AIK för stjärnan.

– Jag accepterade aldrig att jag aldrig blev samma Nabbe igen, men till sist blev jag nia. Med bra spelsinne kan man göra lite mål, men jag var inte i närheten av gamla ytter Nabbe. Innan och under sommaren 2022 pratade jag med Jurelius (Henrik, dåvarande sportchefen) om en förlängning. Då hade Bartosz (Grzelak) precis fått sparken som tränare och Henok Goitom kommit in. Henok frågade mig: ”Nabbe, vill du konkurrera med John Guidetti som nia eller på alla andra offensiva positioner?”. Då förstod jag att han inte var öppen att spela med två forwards, att han hade sitt sätt att tänka på. Då kände jag att det var bättre med att avvakta till efter säsongen (med nya kontraktet) för att se vem som skulle ta över, säger Bahoui och berättar vidare:

– Vi förde en dialog om att förlänga men jag ville se hur allt skulle bli. Jag hade dörren öppen, men sedan fick Jurelius lämna och då blev det inget mer vilket var synd.