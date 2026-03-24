BP-tränarens ord efter Bahouis exit: ”Får stå för dig”

Nabil Bahoui lägger skorna på hyllan.

Tiden i BP blev inte alls som tänkt, eller?

– Det får stå för dig, han hade inte tränat på ett år när han kom till oss och han har varit väldigt viktig för våra yngre spelare, säger Ulf Kristiansson till FotbollDirekt.

Cirkeln slöts för ett år sedan när Nabil Bahoui återvände till Brommapojkarna, klubben han slog igenom i innan megasuccén i AIK som tog honom ut i världen och landslaget.

Men speltiden under fjolåret blev knapp för prestigevärvningen som närmast kom från Persepolis i Iran.

– Nabbe hade inte tränat på ett år när han kom till oss, konstaterar Ulf Kristiansson för FD som en anledning till varför succén uteblev.

Men Kristiansson vill samtidigt inte hävda att Bahouis comeback i BP inte blev som tänkt.

– Det får stå för dig, vad tanken med värvningen av Nabbe var och inte var. Han kom in med en jätteerfarenhet och har varit väldigt viktig för våra yngre spelare.

”Dialog har funnits”

Att Bahoui nu meddelar att han lägger skorna på hyllan kommer inte som någon överraskning eftersom han sedan kontraktsslutet med BP i december inte spelat någon fotboll. Men tiden i BP är inte över får det.

– Han tränar vårt U19-lag och jag kan säga att jag är väldigt glad att han är kvar på Grimsta. Han gör ett grymt jobb där och jag är jävligt tacksam för det.

När jag gjorde ett tv-reportage med Bahoui i höstas lät det som han gärna ville fortsätta som spelare i BP. Fanns ingen dialog om förlängning?

– Det är bättre att du frågar Sean (Sabetkar, sportchef) om det. Dialog har funnits, men exakt hur den sett ut vågar jag inte svara på, avslutar Kristiansson.