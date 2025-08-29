Förstärker FD:s uppgifter – Blåvitt håller hårt i honom

FotbollDirekt kunde i tisdags rapportera att IFK Göteborg vill behålla Thomas Santos.

Under fredagen bekräftar sportchefen Hannes Stiller uppgifterna.

– Jag räknar med att han är kvar under hösten, säger Stiller till Fotbollskanalen.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat om IFK Göteborgs målbild med Thomas Santos. Blåvitt ska inte ha mottagit några bud på dansken och jobbar för att hålla honom kvar.

Under fredagen bekräftar IFK Göteborgs sportchef Hannes Stiller, för Fotbollskanalen, att de inte planerar att släppa honom i höst.

– Thomas har spelat en hel del på slutet här och har gjort det väldigt bra. Som det nu är han en viktig del i vårt lag och jag räknar med att han är kvar under hösten. Som det ser ut nu är det inte något aktivt arbete från oss att han ska försvinna härifrån. Absolut inte, snarare tvärtom, säger han.

Santos står noterad för ett mål och ett framspel på 19 matcher den här säsongen.