Blåvitts mål – vill behålla honom 

Det har funnits uppgifter om att Thomas Santos kan vara på väg bort.

Men IFK Göteborg uppges nu tro på att dansken stannar – och ska i nuläget sakna bud.

IFK Göteborg har en backlinje med en kvalité och konkurrens som ser ut som bland det mest omfattande i allsvenskan. Det handlar om en mängd alternativ som Thomas Santos, Noah Tolf, Gustav Svensson, Felix Eriksson, August Erlingmark och Jonas Bager (som i och för sig missar resten av säsongen).

Det ser onekligen ut som en stark grund för IFK Göteborg inför framtiden – och inte minst jakten pä en topp-3- placering i höst.

Däremot uppges finnas kring flera av nämnda spelare – bland annat har Santos uppgetts dra till sig intresse.

Men med bara dagar kvar av det här fönstret finns i nuläget enligt FD:s uppgifter inget bud på den 26-årige dansken.

Där till uppges Blåvitt vilja hålla hårt i honom – i synnerhet för den huvudroll han har för ett IFK som konkurrerar om en Europa-plats.

Enligt FD:s uppgifter så uppges även sportchef Hannes Stiller tydligt ha visat dansken att man vill tänka sportsligt framför några miljoner i intäkter.

Stiller och Stefan Billborn vill även hålla i konkurrens-situationen mellan honom och Felix Eriksson på högerbacken.

Vad det här slutar med återstår att se – men nog borde IFK Göteborg kräva avsevärt mer än några miljoner för att gå med på att släppa en sådan kvalitetsspelare.

Dansken står den här säsongen noterad för ett mål och en assist på 19 framträdanden i allsvenskan.

