Fortsatt tystnad mellan bröderna: ”Behöver lite mer tid”

Andreas Holmberg förlorade Göteborgsderbyt mot sin storebror Fredrik.

Sedan dess har de två tränarbröderna inte ventilerat sina tankar med varandra.

– Jag kände mig faktiskt lite som en dålig förlorare, förklarar Öis-tränaren för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Fredrik Holmbergs resa med Gais har varit omskriven under lång tid – med den rätta. Detta då han har tagit ”Makrillarna” från division ett till allsvenskan och säkrat Europaspel med tredjeplatsen förra året.

Hans lillebror, Andreas Holmberg, har även han gjort en imponerande resa med stadsrivalen Örgryte IS – som slutade med en allsvensk plats efter en kvalseger mot IFK Norrköping.

Under söndagen förra veckan ställdes de två bröderna mot varandra i ett göteborgsderby som de grönsvarta vann med hela 4-0. Trots att det har passerat ett par dagar sedan Öis nederlag på Gamla Ullevi är förlusten fortsatt påtaglig för lillebror Holmberg.

– Det var en enorm besvikelse för oss, så är det ju. En derbymatch som vi hade gått och väntat på länge och som vi förlorade med 4-0. Det var tråkigt, jäkligt tråkigt och vi har bearbetat den matchen länge nu med analys, samtal och sådana saker. Det var ingen av oss som tyckte att det var roligt. Sedan gör vi en första halvlek som är helt okej, den är ganska jämn. De leder den med 1-0 men jag tycker, när man ser den i efterhand, att den nästan är helt jämn, säger ”Adde” till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sedan släpper vi in ett tidigt mål på ett billigt sätt i den andra halvleken och sedan tycker jag att det är överkörning. Det är också så när man ligger under med 2-0 och de gör 3-0 några minuter senare, att de bara kör och vi är tagna. Jag har förståelse för det men vi måste också göra det ännu bättre.

Du nämnde att ni har diskuterat matchen. Är det enbart taktiskt eller mentalt också?

– Inte så mycket mentalt utan vi har pratat länge om hur vi behöver se ut som fotbollslag. Det gör vi med jämna mellanrum men för oss är det viktigt hur vi ser ut som fotbollslag, våra beteenden och frågeställningar kring det. Hur ska vi tackla baklängesmål, motgångar och sådana saker? När man förlorar med 4-0 och det är jäkligt tungt är det enda positiva att man får gräva ner sig och lära av det.

”Vi vet att vi har alla odds mot oss”

Att hitta en jämnhet över 90 minuter och flera matcher ser även Holmberg den yngre som ett viktigt steg framåt för hans idrottssällskap.

– Visst är det så. Jag tycker egentligen att vi har fyra okej prestationer. Jag tycker att matcherna mot BP och Degerfors ska leda till mer än en poäng. Där kanske vi borde ha fått med oss någon seger. Det är egentligen de här två plumparna, mot Hammarby borta (8-1) och Gais (4-0), som har förstört och smutsat ner lite av inledningen på den här säsongen tycker jag. Det är inte bra nog men i de andra fyra matcherna har vi ändå presterat på en förhållandevis bra nivå.

Det är en stor fråga, men var har vi ÖIS som lag just nu?

– Vi vet ju var alla har tippat oss någonstans och vi vet att vi fick kvala upp som trea. Vi vet att vi har alla odds mot oss, men vi vet också hur bra vi är som kollektiv när alla jobbar ihop och när vi får saker att fungera. Då är vi ett jäkligt bra fotbollslag men det är otroligt viktigt för oss att vi gör kollektiva prestationer där vi sitter ihop som lag. Då kan vi slå varenda lag.

Har inte pratat ut om derbyt: ”Vet var vi har varandra”

Efter söndagens derby mellan Gais och Örgryte syntes en mycket besviken Andreas Holmberg knappt fatta sin brors hand när de skulle tacka varandra. Sedan dess har bröderna visserligen utbytt ett par SMS, men inte mer än så.

– Den är väl okej, men vi har faktiskt inte pratat ännu. Jag kände mig faktiskt lite som en dålig förlorare och var riktigt besviken efter matchen. Vi har skickat något SMS till varandra men vi har inte pratat ännu. Jag behöver lite mer tid, känner jag, berättar Andreas och förtäljer att det inte råder någon osämja mellan bröderna:

– Vi vet var vi har varandra och det är inga konstigheter. Vi har en så jäkla bra relation på alla sätt och vis men lite mer tid behöver jag innan vi pratar, avslutar han.