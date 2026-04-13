Fortsatt utanför Riveiros elva – nya sitsen för AIK-stjärnan

STOCKHOLM. Given sedan transfern från FC Köpenhamn 2020.

Nu har Sotirios Papagiannopoulos inlett på bänken i två raka allsvenska matcher.

– Försäsongen har inte varit den bästa, men jag känner mig redo, säger mittbacken till FotbollDirekt.

AIK tappade segern borta mot BP i 95:e minuten.

Trots att Sotirios Papagiannopoulos slängdes in i slutet för att försvara hem tre poäng blev det alltså inte så.

I stället fick Alex Timossi sista ordet på Grimsta med 2-2-målet.

– Tråkigt så klart. En ganska jämn match men när vi leder med 2-1 ska vi få med oss tre poäng. Det är oturligt, säger Papagiannopoulos och fortsätter:

– Vi är fyra pers som försöker blockera men bollen går igenom. Bollen måste bara bort, vi måste försvara oss bättre. Vi blir för låga med tre mittbackar. Vi får göra det bättre nästa gång.

För Sotirios Papagiannopoulos är det en ny sits att inte längre vara given startman i AIK, något han varit sedan han skrev på för klubben sommaren 2020 när han lämnade FC Köpenhamn.

I stället har nya tränaren José Riveiro i de två inledande allsvenska matcherna valt att spela mittfältaren Aron Csongvai bredvid nyförvärvet Ibrahim Cissé i mittförsvaret.

Papagiannopoulos var i vintras borta på grund av skada men känner sig själv återställd och vill in från start.

– Jag känner mig redo, det skulle jag säga.

Är du besviken att du inte startar?

– Försäsongen har inte varit den bästa. Det tar tid att komma i gång så vi tar det vecka för vecka.