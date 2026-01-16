Förvåningen efter flyttryktena: ”Sa att jag inte skulle göra media”

STOCKHOLM. August Priske fanns inte med i träningsmatchen mot BP.

Efteråt blir Djurgårdens stjärnanfallare förvånad när FD kommer fram och frågar om ryktena om Birmingham.

– Olle (Arnell, Djurgårdens pressansvarige) sa att jag inte skulle göra någon media i dag. Så jag säger ingenting, konstaterar dansken med ett leende.

Foto: FotbollDirekt

När Djurgården spelade sin första träningsmatch för 2026 fanns August Priske inte med.

Allsvenska skyttekungen ryktas vara nära en flytt till Birmingham och när FD fick syn på dansken iklädd lång rock blev han något förvånad.

– Jag kommer inte säga något. Det är inga kommentarer. Olle (Arnell, Djurgårdens pressansvarige) sa att jag inte skulle göra någon media i dag. Så nej, jag säger ingenting.

Men att du saknades i dag, var det på grund av känning eller för att du inte får bli skadad inför en flytt?

– Det vet jag inte… Lite 50/50, säger Priske.

”Då stod ni med sex mikrofoner”

I förra veckan var Priske i blickfånget då Besiktas kopplades ihop med anfallaren. Då sa han desto mer om det ryktet efter träningen på Bosön. Betyder hans inga kommentarer nu att det är närmare med Birmingham?

– Nej men då stod ni med sex mikrofoner… jag kände mig tvungen att säga något då.

Priske säger att han dras med en överbelastning och att det inte är någon fara med honom. Själva 1-1-matchen mot BP på Bosön då?

– Jag tycker det såg bra ut.

Lite tama framåt. De hade behövt dig på planen?

– Nej, det hade inte hjälpt tror jag. Jag tycker Sliwo och Jawla såg bra ut. Det är inget att vara orolig för, säger Priske om Djurgårdens anfallare.