Turkisk invasion på Priskes konto: ”Kommentarsfältet har det jobbigt”

STOCKHOLM. Glödhet, men inte såld.

Allsvenska skytteligavinnaren August Priske var på plats när Djurgården premiiärtränade 2026, detta dagen efter ryktena om Besiktas tog fart.

– Det är många turkiska kommentarer på min Instagram. Kommentarsfältet har det lite jobbigt nu, säger dansken och skrattar.

Foto: Bildbyrån

Det var under tisdagen som det blossade upp att Besiktas är intresserade av Djurgårdens succéanfallare August Priske.

Sedan dess har det vällt in kommentarer på allsvenska skytteligavinnarens Instagram från turkar som vill se honom i storklubben från Istanbul.

Det berättar han efter Djurgårdens premiärträning 2026 ute på Bosön.

– Det har blivit mycket på Instagram, många turkiska kommentarer om får säga så. Mitt kommentarsfält har det lite jobbigt just nu, men det är som det är, säger Priske och skrattar.

För omkring ett decennium sedan blev det en trend i just Besiktas att stjärnspelare efter stjärnspelare som skrivit på för klubben skickade en video med orden ”come to Besiktas” till nästa högaktuella spelare. Nu är det just ”come to Besiktas” som skrivs till Priske från de svartvita supportrarna.

– Klart det är speciellt. Besiktas är en storklubb. Men det är egentligen inget som jag har någon speciell kommentar till.

Besökte Sparta Prag: ”Nice att spela där, men inte denna gången”

Priske uppskattar ändå det massiva stödet från Besiktas supportrar trots att det bara är ett rykte.

– Det blir alltid mycket skriverier. Jag har ingen kommentar till det. Men klart det är nice att man uppskattas innan man ens spelar där. Så ja, det är nice, men ingenting som jag tror påverkar mig sjukt mycket.

Priske har annars under ledigheten varit och besökt sin pappa Brian Priske och dennes klubb Sparta Prag där han är huvudtränare. Någon flytt till Tjeckien i vinter är dock inte aktuellt.

– Det hade varit nice att spela där en dag, det är en riktigt nice klubb. Men jag tror inte det denna gången, avslutar Priske med ett nytt leende.