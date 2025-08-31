STOCKHOLM. Islossning för Hammarby och en viktig seger inför det stundande landslagsuppehållet.

Tvärtom för Öster och Martin Foyston som är långt ifrån nöjd med hur Växjö-laget startade matchen.

– 4-0 är 4-0 – men vi gav dem en sådan gåva, säger Öster-tränaren på presskonferensen efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby lyckades studsa tillbaka efter en tung förlust borta mot Sirius genom att krossa nykomlingarna Östers IF med hela 4-0 på 3Arena under söndagen. Östers IF gjorde det inte, och släppte in matchens första mål redan efter tre minuter.

87 minuter senare, plus tilläggstid, visade resultattavlan 4-0 för Kim Hellbergs lag mot Martin Foystons. Således var Öster-tränaren långt ifrån nöjd med kvällens resultat.

– 4-0 är 4-0, så man kan inte säga att de inte förtjänade det. Med det sagt tycker jag att vi började matchen bra och pressade dem. När man hör att vi satte Hammarby under press får det mig att skratta lite, men det är så fotbollen är, säger Foyston och fortsätter:

– Men vi gav dem en sådan gåva. Jag hoppas att Kim inte ser mig som icke respektfull men det är ingenting vi har gjort på hela året. Ska man sätta lite press på ett bra lag, på deras hemmaplan och efter en riktigt dålig form, ge inte bort bollen efter två minuter! Efter det är vi passiva vid hörnan (till 2-0) men det är det som leder till hörnan som är frustrerande. Vi går in till halvtid med ett 3-0-underläge och man kan bara gratulera Hammarby och tycka synd om sig själv gällande matchen.

”Överlag är jag riktigt besviken”

För att summera matchen, och Östers insats, väljer Foyston följande ord:

– Vi gick in till matchen på rätt sätt och vi följde planen. Men i slutändan var det Hammarbys kvalitet i den sista tredjedelen som gjorde att de vann matchen. Överlag är jag riktigt besviken.

I Martin Foystons reflektion från matchen nämner han att hans lag följde matchplanen och gjorde mycket rätt. Däremot vill han inte hävda att det var en särskilt bra insats från nykomlingarna.

– Jag vill definiera “bra insats”. Jag tror inte att man kan förlora en match med fyra mål och säga att vi gjorde det bra. Det tycker jag är ett tydligt påstående. Däremot gjorde vi det vi skulle göra, gå ut och pressa dem. Som Kim sade hade vi en briljant chans att göra 1-1 men vi tog den inte. Sedan är det helt plötsligt 2-0 och mål förändrar matcher, det såg man mot Häcken. Då tog vi våra chanser och Häcken gjorde det inte. Jag vet inte hur många chanser man kan säga att vi hade idag men vi hade så många moment där vår kvalitet inte var på den nivån det ska vara för att komma härifrån och vinna matchen, avslutar Foyston.