Från Arsenal till allsvenskan: ”Jag vill underhålla folk”

Kalmar FF har värvat från Ajax- och Arsenals-organisation denna vinter.

Senast att anslut är Charles Sagoe Jr som lånats in från Londonklubben över säsongen.

– Jag är en underhållande spelare som vill få fansen att resa sig från sina stolar, säger KFF:s nyförvärv till FotbollDirekt.

Kalmar FF är tillbaka i allsvenskan och under vintern har man gjort flera spännande värvning.

Först plockades Nassef Chourak in från Ajax-organisation och tidigare den här veckan stod det klart att man lånar in Charles Sagoe Jr från Premier League-klubben Arsenal.

– Det har varit en smidig övergång från Arsenal till Kalmar. Jag är väldigt tacksam för att spelarna och ledarna i klubben har välkomnat mig som en av deras egna. Nu kan jag knappt bärga mig för att säsongen ska dra i gång. I Arsenal så var jag mitt uppe i säsongen och nu har jag kommit till Kalmar i början av den här säsongen. Jag ser framemot att spela inför hemmafansen, jobba hårt varje dag och som sagt så kan jag knappt bärga mig med att få komma igång med min nya resa här, säger han till FotbollDirekt.

Som du säger så var du mitt uppe i säsong i England, medan du nu kommer till ett lag som är i försäsong. Det är såklart lite speciellt, hur känns det?

– Det är såklart väldigt annorlunda, det är en ny miljö som jag måste vänja mig vid ganska snabbt. Jag känner mig redo fysiskt men också mentalt. Det är såklart speciellt att komma in när jag redan haft min försäsong och är halvvägs in i en säsong och att starta upp på nytt här i en ny miljö med nya ansikten kommer att vara en utmaning, men jag är taggad på den resan och jag ser framemot de första matcherna för säsongen.

”Jag vill omfamna den svenska atmosfären när jag spelar inför storpublik”

Nyförvärvet från Arsenal är på plats och är väldigt tydlig med att han är taggad på att säsongen ska dra igång. Han ser även väldigt tydliga mål för såväl laget som honom själv.

– Jag känner att vårt mål är att spela bra som lag, bygga kemi på planen och veta vad alla är bra på. För mig är det en ny trupp, jag tar till mig vad spelarna är vana vid, vad tränarna vill göra. Personligen så vill jag hjälpa laget att vinna så många matcher som möjligt och utvecklas. Jag ser framemot att komma igång och vi kommer att ta lärdomar av alla matcher vi spelar, så förhoppningen är att vi ska bygga, lära oss och ha en bra säsong.

Inför flytten till Kalmar så har Sagoe Jr självklart kollat upp Sverige och allsvenskan. Något som framförallt fastnat hos honom är läktatrycket i vår serie och han ser väldigt mycket framemot att spela inför storpublik.

– Det är flera stora klubbar i Sverige och jag ser framemot att spela inför väldigt livlig atmosfär när vi spelar borta och jag vet även att hemmafansen är passionerade när det kommer till fotboll. Jag vill omfamna den svenska atmosfären när jag spelar inför storpublik. Det är något jag är taggad inför, att spela inför storpublik och härlig atmosfär.

Avslutningsvis, för de Kalmar-supportrar som inte sett dig, vad kan de förvänta sig, vad är du för typ av spelare?

– Jag skulle säga att jag är en väldigt spelare med väldigt mycket ”flair”. Jag tycker om att ha bollen och uttrycka mig med den via dribblingar. Jag är väldigt direkt, jag är väldigt snabb också. Jag vill underhålla folk när de kommer och tittar på oss. När jag får bollen försöker jag anfalla, jag försöker slå inlägg in i boxen, bidra med både mål och assist. Jag är en underhållande spelare som vill få fansen att resa sig från sina stolar.