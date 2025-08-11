Avbräck för Värnamo – Antonsson utgick: ”Inte 100 procent”

Marcus Antonsson skulle spela mot IF Elfsborg.

Sedan ströks anfallsförvärvet strax innan avspark.

– Han fick en liten känning på uppvärmningen, sa IFK Värnamo-tränaren Arne Sandstø till Max.

Marcus Antonsson, 34, är tillbaka i IFK Värnamo efter en sejour utomlands. Anfallaren har stått för fina prestationer sedan återkomsten, och under måndagskvällen skulle 34-åringen starta i bortamatchen mot IF Elfsborg.

Sedan ströks Antonsson ur Värnamos startelva, strax innan avspark.

– Han fick en liten känning på uppvärmningen som gjorde att han inte kände sig 100 procent. Vi tog beslutet att inte starta honom, sa tränaren Arne Sandstø till Max.

Anfallaren ersattes av Carl Johansson.

✔️ Matchen slutade 2–2.