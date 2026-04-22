Frick talar ut efter skadan: ”Inga hard feelings”

Per Frick skadade sig på träning.

Under matchen mot Djurgården stöttade Elfsborg-supportrarna honom.

– Det var fint av supportrarna att visa stöd, säger han i TV4:s sändning.

Per Frick, 34, missade onsdagens möte med Djurgården efter att ha skadat sig under Elfsborgs träning. Anfallaren ådrog sig en fotledsfraktur och väntas vara borta en längre tid.

I matchen mot Djurgården (som slutade 2–1 till Elfsborg) visade hemmasupportrarna stöd till Frick.

– Det var fint av supportrarna att visa stöd. Alla bryr sig, lagkamrater och många i Fotbollssverige hör av sig. De tycker synd om mig. Men det finns värre skador, hälsenor och korsband. Sedan tror jag man väver in att jag haft det tufft i två år med skador hit och dit. Det har mest varit muskelbristningar, säger han i TV4:s sändning.

Det var efter en tackling av lagkamraten Victor Okeke, 19, som Frick skadade sig.

– Inga hard feelings mot Victor. Vi har pratat och han är ångerfull. Han lär sig nog, förhoppningsvis, att man tar det lugnt i vissa lägen och mot vissa spelare.

Samtidigt ger 34-åringen beskedet att det inte krävs något ingrepp.

– Jag fick ganska bra besked i dag om att jag slipper operation. Det är skillnad i rehabtid. Det låter brutalt med brutet vadben men senaste veckorna har vi sett värre skador där säsongerna är över.

