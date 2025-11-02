Gais firade Europaplatsen med Boudri-öl: ”Show”

Gais har knipit en sensationell Europaplats.

Då firade spelarna i ”Makrillarna” med Amin Boudri-beprydda ölburkar.

– Det var lite show! De lade fram flera flak där inne, säger Boudri till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Det var i den näst sista allsvenska omgången som Gais knep en sensationell Europaplats genom att spela 1-1 mot Öster. Det är svårt att ta in då Göteborgslaget spelade i division ett för tre år sedan.

Efter det säkrande avancemanget till Europa Conference League-kvalet firade spelarna i Gais tillsammans med sina supportrar utanför Gamla Ullevi – men även i omklädningsrummet.

För de som ville fanns det ett gäng flak med öl att fira bedriften med. Det speciella? Ett antal av burkarna var smyckade med Amin Boudris ansikte tillsammans med texten ”Opa opa I love Europe”.

Även om han inte dricker alkohol har han tagit med sig en burk som souvenir.

– Jag kanske kastar upp den i någon hylla där hemma, eller i kylskåpet. Det blir lite show.

I ett inlägg på Instagram har Boudri lagt upp bilder där Gais-spelarna firar avancemanget. Detta tillsammans med texten:

”Daxx att fixa passen”





