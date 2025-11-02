Gais klart för Europa 2026 – trots missräkning

Gais tappade ledning till kryss mot Öster.

Trots det slog klubben sitt eget poängrekord från 2011 och är klart för Europa-kval 2026.

Det tack vare att Djurgården och IFK Göteborg fick dela på poängen.

Foto: Bildbyrån

Gais stormar fram i allsvenskan, och när fjolårsnykomlingen tog emot bottenlaget Öster under söndagen kunde Gais nå en viktig milstolpe. I säsongens näst sista match räckte det med en seger för grönsvart för att säkra tredjeplatsen, och därmed Europa-spel till nästa år.

Gais hade vunnit tre raka matcher i allsvenskan och kom senast från en bortaseger mot BP.

Öster, å andra sidan, kom senast från en hemmaförlust i måstematchen mot bottenkonkurrenten Degerfors. 15:e-placerade Öster fick inte förlora om Degerfors vinner mot Hammarby i morgon – då är Växjö-klubben ute ur allsvenskan.

Gais gjorde tre förändringar i startelvan jämfört med senast. Amin Boudri var tillbaka efter avstängningen och ersatte Joackim Fagerjord, medan Anes Cardaklija och Matteo De Brienne ersatte Filip Beckman och Robin Wendin Thomasson.

Efter 25 minuters spel fick Ibrahim Diabate bollen i straffområdet och drog till med ett riktigt kanonskott. Målsprutan dunkade in ledningsmålet och sköt Gais närmare Europa-spel 2026.

1-0 GAIS! Skyttekungen Ibrahim Diabate slår till med mål nummer 17 i Allsvenskan 🟢⚫



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/3NKsJFfHVj — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 2, 2025

Strax före halvtidspaus landade bollen hos Daniel Ljung som stötte in kvitteringsmålet från nära håll.

Kvitterat på Gamla Ullevi! Daniel Ljung nätar för Öster 🔴🔵



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/qhUjEV1MVY — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 2, 2025

Med en knapp halvtimme kvar att spela hade Gais ett jätteläge att ta ledningen när William Milovanovic prickade ribban med en nick. Kevin Holmén tog en retur på halvvolley men bollen gick långt över Wallinders mål.

Strax därefter stack Amin Boudri upp i en blixtkontring och bjöd på en mäktig dribblingssekvens. Succéspelaren blev neddragen i straffområdet och Gais-publiken ropade på straff, men domaren valde att fria.

Foto: Bildbyrån

”Domarskandal”, skanderade hemmasupportrarna.

– Det är en straffsituation tycker jag. Han blir störd. Jag tycker absolut att det hade kunnat bli straff, sa Adelisa Grabus i HBO Max-sändningen.

I övertidens sista minut kom Gustav Lundgren fri från halva planen och Mattis Adolfsson stoppade yttern med en riktig stygg tackling. Öster-backen fick därmed syna domarens röda kort. Frisparken efter gick rakt på Robin Wallinder.

Matchen slutade 1–1 vilket betydde att Gais slog sitt poängrekord från 2011 (52).

Samtidigt kryssade Djurgården och IFK Göteborg på 3Arena i Stockholm, vilket betydde att Gais kommer säkrat tredjeplatsen i tabellen och därmed kvalspel till Europa 2026.

– Jag har inte så många ord. Jag fattar inte så mycket, sa en tagen Lundgren till HBO Max efter slutsignal.

Startelvor:

Gais:

Sims – Wängberg, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Holmen, Boudri – Lundgren, Diabate, Niklasson Petrovic.

Östers IF:

Wallinder – Gyamfi, Adolfsson, Starke Hedlund, Olsson – Christensen, Söderberg, Suhonen – Uddenäs, Aliev, Ljung.