Gais-förvärvet närmar sig: ”Haft lite problem”

Oscar Pettersson gjorde mål senast mot Örgryte IS.

Nyförvärvet har tidigare tampats med sjukdom men känner sig allt mer i form.

– Jag känner väl att jag inte riktigt är helt hundra, säger 26-åringen till FotbollDirekt.

Gais hade en tuff inledning på säsongen men i den sjätte omgången kom säsongens första seger mot stadsrivalen Örgryte IS. Matchen slutade 4–0 och en av målskyttarna var nyförvärvet Oscar Pettersson.

Den 26-årige yttern anslöt till ”Makrillarna” från nederländska Go Ahead Eagles. I de tre första omgångarna fick Pettersson spela men efter matchen mot BK Häcken åkte han på feber.

– Jag har haft lite problem med en sjukdom. Jag hade feber och halsont precis vid Häcken-matchen där. Jag försöker väl träna tillbaka och komma i full form men känner väl att jag inte riktigt är helt hundra liksom, säger Oscar Pettersson till FotbollDirekt.

”Går framåt hela tiden”

Efter att ha missat matchen mot Mjällby AIF och senare bänkats mot Blåvitt, fick han hoppa in mot Örgryte IS. Det tog drygt 16 minuter på plan innan Pettersson gjorde mål.

Trots sin första fullträff sedan ankomsten till Gais, ligger allt fokus på att bli hundra procent återställd.

– Det går ju framåt hela tiden. Det är egentligen det jag fokuserar mest på. Att komma tillbaka i den formen man var i för någon vecka sedan bara. Sedan handlar det bara om att ha kul och spela för har man roligt så brukar det oftast gå bra. Det är det som är huvudsyftet.

Hur känner du att status är nu?

– Nej, men jag har ju spelat U21-matcher, gjorde 45 innan matchen mot Öis och nu 16 senast. Så att det går framåt hela tiden. Det är bara det sista lilla som är kvar men det ska nog inte vara något problem alls mot Västerås och framåt.

Känner du att du har 90 minuter i dig?

– 90 är kanske lite överdrivet, men jag är i alla fall fullt redo, förklarar han.

Gais ställs härnäst mot Västerås SK på lördag. Matchen startar 15.00.