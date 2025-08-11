Gais hade inte förlorat på elva matcher.

Då föll sällskapet i derbyt mot IFK Göteborg.

– Det är tungt. Det är jävligt segt, sa kaptenen August Wängberg till Max.

Video August Wängberg: ”Tufft att spela i GAIS”

Det blev ingen förlängd förlustfri svit för succélaget Gais, och när lokalrivalerna IFK Göteborg var på besök på Gamla ullevi blev det en tung derbyförlust för grönsvart.

– Det är tungt. Det är jävligt segt. Vi kom inte helt upp i nivå och kunde inte skapa de chanserna vi vill, sa Gais-kaptenen August Wängberg till Max efter slutsignal.

Han fortsatte:

– Jag ska inte säga något annat än att det är tungt att förlora den här matchen, men vi var inte tillräckligt bra.

Derbyts enda mål kom efter bara 12 spelade minuter när ”Blåvitts” Kolbeinn Thordarson tryckte in segermålet. Därefter väntade runt 80 minuter där Gais i perioder skapade ett massivt tryck mot den storspelande IFK Göteborg-målvakten Elis Bishesari.

– Känslan var bra. Jag tycker att vi hade ganska bra kontroll på dem i stora delar av matchen. Det är små marginaler som gör att vi förlorar, men vi var inte tillräckligt bra, sa Wängberg.

Göteborgsderbyt slutade med en 1–0-seger till IFK Göteborg.