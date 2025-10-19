Galen start i Borås – med tre mål på tio minuter

Matchen mellan Elfsborg och Öster hann knappt börja innan Oscar Uddenäs tog ledningen för bortalaget.

Tio minuter senare hade Borås-lagets Taylor Silverholt gjort två mål och tagit ledningen för Elfsborg.

Med 26 omgångar spelade befann sig Öster på en 14:e-plats i allsvenskan, vilket innebar negativt kval.

För Elfsborgs del var tabellplaceringen bättre då man låg åtta, men formen klart sämre. Faktum var att de inte hade vunnit en allsvensk match på åtta försök.

Efter att domare Fredrik Klitte blåst igång matchen dröjde det inte lång tid innan matchens första mål föll. Detta då Oscar Uddenäs, i den tredje minuten, stod för en fin nick på ett inåtskruvat inlägg från Suhonen och gjorde 1-0 för Östers IF.

En minut senare fick Arber Zeneli bollen på sin vänsterkant och slog in ett inlägg i boxen. Där fanns Taylor Silverholt som rakade in 1-1 för Elfsborg.

Åtta minuter senare hade Elfsborg en hörna som Besfort Zeneli slog in. Då befann sig Silverholt helt ensam på den bortre stolpen och rakade in sitt andra mål för eftermiddagen.

Således hade det blivit hela tre mål på tio minuter i Borås under söndagen, och en riktigt spännande inledning på matchen.

