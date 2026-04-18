Gjorde som Haksabanovic – Bajen kopierade MFF

STOCKHOLM. Sead Haksabanovic sänkte Djurgården med ett volleymål efter hörna.

Nu gjorde Hammarby ett snarlikt 2-0-mål hemma mot Örgryte som sattes i nät av Nahir Besara.

Under fredagskvällen inför 28 000 åskådare fick Sead Haksabanovic sista ordet med sitt avgörande mål efter timmen spelad.

Efteråt berättade MFF-stjärnan att varianten som lurade Djurgården var inövad där han kom smygande på borte stolpen och tryckte in volleyn i mål.

Inte ens ett dygn efter Malmö FF:s meriterande 1-0-seger var det dags för ny drabbning på 3Arena – den här gången med Hammarby som hemmalag mot Örgryte.

Bajen öppnade målskyttet redan efter elva minuter när Noah Persson dundrade in 1-0 i krysset och sju minuter senare kom tvåan – och det var snarlikt det mål som MFF avgjorde med mot Djurgården i går.

Noah Persson hittade Nahir Besara på hörnan vid bortre stolpen och Besara avslutade på volley. 2-0 Hammarby och likheterna med Haksabanovics mål alltså slående.

Kort senare ökade Hammarby på till 3-0 genom Paulos Abraham innan både Örgryte och Bajen målade efter halvtimmen spelad.

Ställningen 4-1 till Hammarby.

