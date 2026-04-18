Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Gjorde som Haksabanovic – Bajen kopierade MFF

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

STOCKHOLM. Sead Haksabanovic sänkte Djurgården med ett volleymål efter hörna.
Nu gjorde Hammarby ett snarlikt 2-0-mål hemma mot Örgryte som sattes i nät av Nahir Besara.

Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen inför 28 000 åskådare fick Sead Haksabanovic sista ordet med sitt avgörande mål efter timmen spelad.

Efteråt berättade MFF-stjärnan att varianten som lurade Djurgården var inövad där han kom smygande på borte stolpen och tryckte in volleyn i mål.

Inte ens ett dygn efter Malmö FF:s meriterande 1-0-seger var det dags för ny drabbning på 3Arena – den här gången med Hammarby som hemmalag mot Örgryte.

Bajen öppnade målskyttet redan efter elva minuter när Noah Persson dundrade in 1-0 i krysset och sju minuter senare kom tvåan – och det var snarlikt det mål som MFF avgjorde med mot Djurgården i går.

Noah Persson hittade Nahir Besara på hörnan vid bortre stolpen och Besara avslutade på volley. 2-0 Hammarby och likheterna med Haksabanovics mål alltså slående.

Kort senare ökade Hammarby på till 3-0 genom Paulos Abraham innan både Örgryte och Bajen målade efter halvtimmen spelad.

Ställningen 4-1 till Hammarby.

Följ FD:s liverapportering från mötet här!

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt