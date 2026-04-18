Supportrarnas miss kring Haksabanovic – var inte alls petad

STOCKHOLM. ”Petad i Djurgården, du var petad i Djurgården”.

Så sjöng Dif-supportrarna riktat mot Sead Haksabanovic under fredagskvällens stormöte mot MFF.

Problemet? Haksabanovic startade alla matcher i Djurgårdens tröja.

– Vad jag minns har du helt rätt, säger matchhjälten med ett leende till FotbollDirekt.

Våren 2022 spelade Sead Haksabanovic i Djurgården på lån från ryska Rubin Kazan.

Det blev ingen permanent övergång utan i stället blev det en flytt till Celtic för stjärnanfallaren som 2024 sedermera återvände till allsvenskan – men då till Djurgårdens rival Malmö FF.

Den flytten uppskattade inte Djurgårdens supportrar – vilket märktes under fredagskvällen då Haksabanovic inför 28 000 åskådare buades ut varje gång han rörde bollen.

Symboliskt var det också 26-åringen som avgjorde mötet med matchens enda mål efter timmen spelad.

– Deras supportrar gav mig bara mer motivation. Det var skönt att få tyst på dem, säger Haksabanovic.

Djurgårdens supportrar sjöng också ”petad i Djurgården, du var petad i Djurgården”. Problemet? Det stämmer inte.

Haksabanovic startade samtliga elva matcher under den allsvenska vårsäsongen 2022 där han blev noterad för två mål och två assist innan låneavtalet alltså löpte ut.

När FD påpekar Dif-supportrarnas ramsa som visade sig felaktig ler Haksabanovic brett.

– Vad jag minns har du helt rätt.

Kopierade AIK-ramsan från Grimsta

I måndags körde AIK-supportrarna ”petad i Bajen, du var petad i Bajen” riktat mot Brommapojkarnas Simon Strand. Den gången var det fakta, men så alltså inte i fallet Haksabanovic.

– De hade väl tagit för mycket från den ramsan… vad vet jag, säger Haksabanovic med en axelryckning.

Själva målgesten då som Haksabanovic firade sitt 1-0-mål med under fredagskvällen? En repris från målfirandet under sin tid i just Djurgården.

– Det var samma dans som när jag var här. Det är så jag gör när jag gör mål på 3Arena, säger hallänningen med 33 A-landskamper för Montenegro på meritlistan.

Hyllningen – vill se Olsen och Jansson i landslaget

Haksabanovic må ha blivit matchhjälte med sitt segermål, men efteråt hyllar han målvakten Robin Olsen och kaptenen Pontus Jansson.

– Robin räddar oss i dag, det känns som han hittat tillbaka till formen. Och sen var Pontus helt otrolig.

Med tanke på att Graham Potter fanns på läktaren är frågan befogad: borde Olsen och Jansson vara med i landslaget? Haksabanovic ler igen.

– Ja, det tycker jag.