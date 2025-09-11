Djurgården har dragits med skador under hela säsongen.

Inför derbyt mot Hammarby är hela den ordinarie truppen tillgänglig – för första gången på över ett år.

Foto: Bildbyrån

✔️ Fotnot: Långtidsskadade Malkolm Nilsson Säfqvist är fortsatt borta.

Det var den 2 juni 2024 som Djurgårdens ytterspringare Piotr Johansson skadade korsbandet. Sedan dess har ”Blåränderna” dragits med en enorm skadeproblematik som kulminerade under vintern och vårens Europa-spel.

Under den allsvenska inledningen 2025 och i slutspurten av Europa Conference League-äventyret saknades en stor mängd bärande spelare från Djurgårdens trupp. Nyckelpjäser som Rasmus Schüller, Oskar Fallenius, Albin Ekdal, Adam Ståhl och Patric Åslund har alla missat delar av den pågående säsongen, samtidigt har nyförvärvet inför säsongen, Mikael Marques, fortfarande inte gjort en match för Dif efter en långdragen skadeproblematik.

– Jag har aldrig varit med om att vi har haft så här tuffa skador, sa sportchef Bosse Andersson efter derbyt mot AIK i maj, då även Zakaria Sawo behövde kliva av.

Alla är tillbaka

Inför den heta derbymatchen mot lokalrivalen Hammarby på söndag har Djurgården fått ett rejält glädjebesked. För första gången sedan den 2 juni 2024, 466 dagar sedan, är hela den ordinarie spelartruppen tillgänglig för spel (bortsett tredjemålvakten Malkolm Nilsson Säfqvist).

Under veckan har samtliga spelare varit i träning och väntas kunna delta i derbyt mot Djurgården. För Mikael Marques är det första gången sedan han anslöt till ”Blåränderna” som mittbacken kan vara tillgänglig för spel.

Foto: Bildbyrån

– Nu är Mikael Marques tillbaka i träning och han ser bra ut, sa Andersson till FotbollDirekt tidigare i veckan.

Albin Ekdal och Daniel Stensson saknades båda mot IFK Norrköping senast, men duon har också varit i träning under veckan. Ekdal klev av tidigt på onsdagens träning, men väntas också vara spelklar till derbyt mot Hammarby.

Djurgårdens tunga skadehistorik

Malkolm Nilsson Säfqvist, maj 2025-nutid (prognosen är att Nilsson Säfqvist blir borta resten av året)

Mikael Marques, muli 2024 (med Västerås SK)-nutid

Adam Ståhl, maj-maj 2025 & juni-juli 2025

Piotr Johansson, juni 2024-juli 2025

Daniel Stensson, juli 2025-nutid

Rasmus Schüller, april 2025-juni 2025

Albin Ekdal, maj-maj 2025 & augusti 2025-nutid

Patric Åslund, april 2025-juni 2025

Nino Zugelj, april 2025-juni 2025 & juli 2025-augusti 2025

Oskar Fallenius, april 2025-juni 2025

Zakaria Sawo, maj-maj 2025

Matchen mellan Djurgården och Hammarby startar klockan 14:00 under söndagen.