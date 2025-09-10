Uppges nära Cypern: ”Vet att han gärna avslutar i Djurgården”
STOCKHOLM. Emil Bergström uppges nära en flytt till cypriotiska Anorthosis Famagusta.
Djurgårdens sportchef Bosse Andersson berättar för FotbollDirekt att en återkomst den här sommaren aldrig varit aktuellt.
– Vi har inte det behovet, men jag vet att han gärna avslutar i Djurgården, säger Andersson.
Han är klubblös efter två säsonger i Grekland. Nu ser Emil Bergström ut att stanna nere vid medelhavet.
Enligt cypriotiska Kerkida är den 32-åriga mittbacken nära en övergång till Anothosis Famagusta, en klubb med tidigare Champions League-meriter.
När FotbollDirekt träffar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson på ett soligt Kaknäs under onsdagen är han glad för Bergströms skull.
– Det är bara att gratulera till det om det nu blir Cypern, säger Andersson som själv inte funderat på att värva in Bergström den här sommaren.
– Jag vet att han varit här och kollat någon match, men vi har inte haft det behovet. Nu är Mikael Marques tillbaka i träning och han ser bra ut.
Gjorde allsvensk debut som 17-åring
Emil Bergström debuterade i allsvenskan för Djurgården redan som 17-åring våren 2011 och såldes dyrt till Rubin Kazan i januari 2016. Sedan dess har mittbacken spelat sin fotboll i Ryssland, Schweiz, Nederländerna, Polen och nu alltså senast i grekiska Panserraikos.
Med tanke på att Bergström fyllt 32 är frågan om det snart är dags för en hemkomst till Djurgården – om en återkomst överhuvudtaget ska hinna bli av?
– Emil var ju en av de första större transfers som vi gjorde, han var viktig i den uppbyggnaden, säger Andersson och fortsätter:
– Men alla som spelat i Djurgården kommer inte kunna spela i Djurgården igen. Vi har mest haft kontrakt kring biljetter och så, men jag vet att han gärna avslutar i Djurgården.
Men tid finns fortfarande för en återkomst till Djurgården?
– Kanske, säger Andersson med ett leende.
– Nu har vi bra uppsättning mittbackar och vi spelar heller inte i Europa, så behovet är inte lika stort. Vi har kanske redan en för stor trupp och såväl Adam Ståhl som Piotr Johansson kan också spela mittback.
