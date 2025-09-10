Uppges nära Cypern: ”Vet att han gärna avslutar i Djurgården”

STOCKHOLM. Emil Bergström uppges nära en flytt till cypriotiska Anorthosis Famagusta.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson berättar för FotbollDirekt att en återkomst den här sommaren aldrig varit aktuellt.

– Vi har inte det behovet, men jag vet att han gärna avslutar i Djurgården, säger Andersson.

Han är klubblös efter två säsonger i Grekland. Nu ser Emil Bergström ut att stanna nere vid medelhavet.

Enligt cypriotiska Kerkida är den 32-åriga mittbacken nära en övergång till Anothosis Famagusta, en klubb med tidigare Champions League-meriter.

När FotbollDirekt träffar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson på ett soligt Kaknäs under onsdagen är han glad för Bergströms skull.

Bosse Andersson. Foto: Bildbyrån

– Det är bara att gratulera till det om det nu blir Cypern, säger Andersson som själv inte funderat på att värva in Bergström den här sommaren.

– Jag vet att han varit här och kollat någon match, men vi har inte haft det behovet. Nu är Mikael Marques tillbaka i träning och han ser bra ut.

Gjorde allsvensk debut som 17-åring

Emil Bergström debuterade i allsvenskan för Djurgården redan som 17-åring våren 2011 och såldes dyrt till Rubin Kazan i januari 2016. Sedan dess har mittbacken spelat sin fotboll i Ryssland, Schweiz, Nederländerna, Polen och nu alltså senast i grekiska Panserraikos.

Med tanke på att Bergström fyllt 32 är frågan om det snart är dags för en hemkomst till Djurgården – om en återkomst överhuvudtaget ska hinna bli av?

– Emil var ju en av de första större transfers som vi gjorde, han var viktig i den uppbyggnaden, säger Andersson och fortsätter:

– Men alla som spelat i Djurgården kommer inte kunna spela i Djurgården igen. Vi har mest haft kontrakt kring biljetter och så, men jag vet att han gärna avslutar i Djurgården.

Emil Bergström i Djurgården 2015. Foto: Bildbyrån

Men tid finns fortfarande för en återkomst till Djurgården?

– Kanske, säger Andersson med ett leende.

– Nu har vi bra uppsättning mittbackar och vi spelar heller inte i Europa, så behovet är inte lika stort. Vi har kanske redan en för stor trupp och såväl Adam Ståhl som Piotr Johansson kan också spela mittback.