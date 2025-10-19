Glasklara förutsättningar – så blir Mjällby mästare i dag

Mjällby AIF:s guldfirande sköts upp när Hammarby besegrade IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

Denna söndag kan det dock på nytt bli guldfest för laget från Listerlandet.

FotbollDirekt ger er här förutsättningarna för att SM-guldet ska säkras denna omgång.

Foto: Bildbyrån

Inför det gångna landslagsuppehållet att Mjällby AIF med spelare och ledare samlats på PEPS i Sölvesborg för en eventuell guldfest.

Serieledarna hade gjort jobbet dagen innan då man besegrade IF Elfsborg med 2–0 och det som krävdes för att guldet skulle säkras den 5 oktober var att Bajen inte vann borta mot Blåvitt. Nu blev det dock så, Paulos Abraham smällde dit två mål och guldet är ännu inte säkrat för Maif, men senare idag kan det mycket väl vara det.

Allsvenskan är tillbaka denna helg och denna söndag kan det avgöras när Hammarby tar emot AIK på ett kockande 3Arena.

Förutsättningarna är även glasklara denna gång: Blir det inte seger för Hammarby mot Gnaget så är guldet Mjällbys.

För Blekingeklubben väntar alltså en till chans bli mästare i kavaj, någon ny guldvaka på PEPS lär det dock inte bli i och med att Mjällby spelar borta mot IFK Göteborg på måndag. Även på Gamla Ullevi skulle såklart guldet kunna säkras, förutsatt att det inte är klart inför matchen.

Är fallet så att Hammarby besegrar AIK så krävs det seger för Mjällby mot IFK Göteborg på bortaplan för att guldet ska bli klart denna omgång, kryss eller förlust samtidigt som Hammarby vinner så kommer Hällevikenlaget att få vänta till nästa helg, då man tar emot IFK Norrköping på Strandvallen.

Som ni ser är förutsättningarna för guldet väldigt tydliga inför dagens derby och det återstår att se ifall guldet blir klart i dag, imorgon eller om det dröjer till åtminstone nästa omgång.