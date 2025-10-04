Där firar Mjällby sitt potentiella guld i morgon: ”Kan gå hur som helst”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mjällby kan bli mästare i kavaj i morgon.
Då följer hela laget holmgången från Gamla Ullevi på restaurangen PEPS i Sölvesborg.
– Det kan gå hur som helst, säger sportchef Hasse Larsson till FotbollDirekt.
Det var aldrig något snack om saken på ett regntungt Strandvallen under lördagen. Mjällby besegrade Elfsborg med 2-0 och gjorde därmed sitt i jakten på säkrat SM-guld redan den här helgen.
– Det här känns helt fantastiskt, det går inte sticka under stolen med det, säger Hasse Larsson när FD får tag på sportchefen efter viktorian.
– Det är verkligen hatten av för killarna. De gjorde en riktigt bra match, fortsätter han.
I morgon, söndag, kan Mjällby bli allsvenska mästare för första gången i klubbens historia – och det i kavaj.
För trots att fyra matcher återstår kammar Maif hem guldet redan i morgon ifall Hammarby tappar poäng i toppmötet borta mot IFK Göteborg.
– Det känns som att det är 50/50. Det kan gå hur som helst i morgon, säger Larsson som nu avslöjar hur Maif kommer följa dramat.
– Hela laget kommer att se matchen tillsammans på restaurang i Sölvesborg.
Vad heter det stället?
– Haha…
Det kanske är hemligt?
– PEPS heter restauarangen, säger Larsson som gärna blir mästare i kavaj för att kunna fira guldet redan innan landslagsuppehållet som sedan stundar.
– Vi firar gärna från och med i morgon och fyra veckor framåt, säger Larsson och skrattar.
Hur högt rankar du ett SM-guld, är det det största du i så fall varit med om i ditt liv?
– Ja, det är det största… i fotbollslivet ska sägas. Jag har ju fått barn och så, det är större, men i fotbollen hade det varit det största.
Då låter väldigt samlad trots det historiska som ni håller på att skapa?
– Ja, men det är inte klart ännu. Först när det är klart kan man fira.
Den här artikeln handlar om: