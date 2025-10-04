Där firar Mjällby sitt potentiella guld i morgon: ”Kan gå hur som helst”

Mjällby kan bli mästare i kavaj i morgon.

Då följer hela laget holmgången från Gamla Ullevi på restaurangen PEPS i Sölvesborg.

– Det kan gå hur som helst, säger sportchef Hasse Larsson till FotbollDirekt.

Det var aldrig något snack om saken på ett regntungt Strandvallen under lördagen. Mjällby besegrade Elfsborg med 2-0 och gjorde därmed sitt i jakten på säkrat SM-guld redan den här helgen.

– Det här känns helt fantastiskt, det går inte sticka under stolen med det, säger Hasse Larsson när FD får tag på sportchefen efter viktorian.

– Det är verkligen hatten av för killarna. De gjorde en riktigt bra match, fortsätter han.

I morgon, söndag, kan Mjällby bli allsvenska mästare för första gången i klubbens historia – och det i kavaj.

För trots att fyra matcher återstår kammar Maif hem guldet redan i morgon ifall Hammarby tappar poäng i toppmötet borta mot IFK Göteborg.

– Det känns som att det är 50/50. Det kan gå hur som helst i morgon, säger Larsson som nu avslöjar hur Maif kommer följa dramat.

– Hela laget kommer att se matchen tillsammans på restaurang i Sölvesborg.

Vad heter det stället?

– Haha…

Det kanske är hemligt?

– PEPS heter restauarangen, säger Larsson som gärna blir mästare i kavaj för att kunna fira guldet redan innan landslagsuppehållet som sedan stundar.

– Vi firar gärna från och med i morgon och fyra veckor framåt, säger Larsson och skrattar.

Hur högt rankar du ett SM-guld, är det det största du i så fall varit med om i ditt liv?

– Ja, det är det största… i fotbollslivet ska sägas. Jag har ju fått barn och så, det är större, men i fotbollen hade det varit det största.

Då låter väldigt samlad trots det historiska som ni håller på att skapa?

– Ja, men det är inte klart ännu. Först när det är klart kan man fira.