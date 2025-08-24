Gulliksen utanför truppen: ”I dialog”

Djurgården ställs mot BP under söndagen.

Då saknas Tobias Gulliksen i truppen.

– vi kommer att hitta en lösning, säger sportchefen Bosse Andersson till Expressen.

Djurgården tar emot Brommapojkarna på 3Arena. Inför matchen stod det klart att Dif-stjärnan Tobias Gulliksen saknas helt i truppen.

– Vi har fört diskussioner under lång tid och det har spekulerats massor. Vi bedömer att det finns konkreta klubbar nu, som vi har haft dialog med under det senaste dygnet, timmarna. Vi kommer att hitta en lösning med Tobias Gulliksen, det kommer vi göra, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Expressen.

– I dialog med Tobias, agent och oss tycker vi det är bättre att han är utanför truppen i dag. Det innebär inte att vi har någonting klart. Men just i dag bedömer vi att det är bättre att han är utanför truppen.

Trots norrmannens frånvaro har det inte tackat ja till några bud.

– Vi har inte accepterat något bud, vi har ingenting att ta ställning till heller, men vi för dialog med ett antal klubbar, säger Andersson och avslutar:

– Den sista veckan kommer vara väldigt avgörande för var Tobias spelar. Störst sannolikhet är att han inte spelar i Djurgården. Det är den bedömningen vi har gjort, och det är därför han inte spelar.

Tobias Gulliksens kontrakt med Djurgården sträcker sig över 2027.