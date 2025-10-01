Gustav Svensson: ”Jag lider med Håkan”

Håkan Mild har beslutat sig för att lämna IFK Göteborg.

Det visste inte spelarna om innan beskedet kommunicerades, menar Gustav Svensson.

– Det kom verkligen som en överraskning, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Det var under onsdagsmorgonen som IFK Göteborg meddelade att Håkan Mild kommer att lämna sitt uppdrag som klubbdirektör i föreningen efter säsongsavslutningen av allsvenskan. Detta efter fem år på posten.

Detta menar Gustav Svensson var ett beslut som varken han eller resterande spelargrupp fick reda på inför att det kommunicerades.

– Det kom verkligen som en överraskning. Det var inget som hade kommunicerats med mig eller spelarna innan, säger han till GP.

Med en stunds reflektion från överraskningen resonerar Svensson följande kring Milds beslut.

– Framförallt är det sättet han lämnar på, att det finns individer som har känt att de har rätten att kunna hota någon för att försöka få till ett skifte eller vad de nu vill. Det är aldrig okej. Det är något jag verkligen vill förtydliga. Fotboll är fantastiskt och förenar samhället och människor från alla olika hörn. Men jag vill vara tydlig. Man kan inte gå över gränsen och hålla på att hota. Jag lider med Håkan som har fått utstå det. Ingen människa ska behöva utstå det. Du har all rätt att tycka att någon är dålig eller liknande men att hålla på såhär… Det ska man inte göra och särskilt inte våra egna fans. Vi ska hålla ihop. Fotboll är en demokrati och det måste lösas på rätt sätt.

”Finns väldigt få människor som man associerar så tydligt med klubben”

Blåvitt-veteranen beskriver hur mycket klubbdirektören betyder för ”Änglarna”.

– Håkan Mild är IFK Göteborg. Det finns väldigt få människor som man associerar så tydligt med klubben och som brinner så mycket för IFK Göteborg. Jag har haft med Håkan att göra som spelare, som sportchef och som klubbdirektör. Han har varit där under hela min karriär och betytt väldigt mycket för mig, säger han.



