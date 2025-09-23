Häcken i krismöte efter tunga perioden: ”Har en öppen kultur”

BK Häcken går tungt i allsvenskan och har endast fyra poäng ner till kvalplats.

Då meddelar fotbollschefen Martin Ericsson att man har haft ett krismöte.

– Det handlade om att se nyktert på situationen, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Förlusten mot Hammarby med 4-0 var den tredje matchen i rad utan poäng för BK Häcken.

Med de resterande resultaten i omgång 24 av allsvenskan har Häcken endast fyra poäng ner till Östers IF på kvalplats.

Därför valde laget från Hisingen att ha ett möte där man samlade både spelare och ledare för att prata ut om vissa saker.

– Det var inget konstigt. Vi står samman och det är jag som är ytterst ansvarig. Det gäller att visa en tydlighet att vi gör detta tillsammans. Ibland är det bra att jag förmedlar att vi gör detta ihop och kör. Vi behöver vara en enhet i allt vi gör, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson till GP.

”Vi behöver ta tillräckligt med poäng för att spela i allsvenskan 2026”

– Det var ett bra möte tycker jag. Det handlade om att se nyktert på situationen, utan att går in på vad vi sa. Jag tycker att vi har en öppen kultur redan och det är inte så att jag tror att ett möte ska lösa saker, för det är fortfarande det vi gör i vardagen som skapar utfallet på matcherna. Där är fokuset, fortsätter han.

Framgent menar Ericsson att de sista sex matcherna kommer att bli mycket viktiga för bollklubben.

– Vi pratar mycket om acceptans utifrån läget. Det är en klyscha med en match i taget men vi behöver tänka så – och att den matchen är en liten final hela tiden framöver. Vi behöver ta tillräckligt med poäng för att spela i allsvenskan även 2026. Vi kommer att tro på det vi gör tillsammans med spelare och ledare och vi tror att vi har tillräckligt med kompetens i det. Vi måste spela som en enhet både framåt och bakåt – och tro på det.





