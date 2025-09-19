Håkan Milds reaktion på polisens beslut: ”Väldigt bra”

Polisen har valt att backa från sitt beslut om det nya maskeringsvillkoret.

Helt enligt IFK Göteborgs avsikt, menar klubbdirektör Håkan Mild.

– Det är väldigt bra att man backar från det här villkoret och fortsätter med exkluderingsmodellen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under den kommande allsvenska omgången skulle polisens nya villkor gällande maskering införas. De innebar att matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekom, skulle att avbrytas av arrangörerna/klubbarna.

Under veckan har detta varit ett mycket omdiskuterat ämne som har tagits upp av de flesta allsvenska klubbarna, där åsikterna i stort har handlat om att man inte ville se villkoren införas.

Så skulle det också bli, då polisen under fredagen meddelade att man har valt att avvakta från att inför dessa. Det menar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är sunt förnuft, och IFK Göteborgs klubbdirektör likaså.

– Vi tycker att de är bra att de backar, jättebra. Vi tycker att vi har en jättebra relation med polisen här i väst och den dialogen har varit bra, men vi tycker att det är väldigt bra att man backar från det här villkoret och fortsätter med exkluderingsmodellen på det sättet. Jag tycker det är bra men jag vill även poängtera att här i väst har vi en väldigt bra relation med polisen, säger Håkan Mild till FotbollDirekt.

”Vi är nöjda att villkoret har tagits bort”

Upplever du att de allsvenska klubbarnas kommunikation och ställningstagande har fått polisen att ändra sig?

– Ja, de backar ju nu så det är säkert en del i det. Jag vet inte exakt varför och har naturligtvis inte hela bilden framför mig, men jag tror att det har betydelse, absolut.

Vad kan det här betyda i stort för allsvenskan?

– Det får framtiden utvisa men det är bra att man fortsätter med exkluderingsmodellen, det tycker jag är jättebra. Sedan är vi naturligtvis mot maskering, det är helt givet. Dialogen kommer att fortsätta framöver och det kommer kanske att vara behövligt men vi är nöjda att villkoret har tagits bort, avslutar Håkan Mild.