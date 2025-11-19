SOLNA. Allsvenskans stora pris är över för denna gång.

Totalt har sju priser delats ut under kvällen.

Se alla vinnare här!

Allsvenskan 2025 är över för denna gång. Mjällby AIF har tagit ett historiskt första SM-guld och August Priske och Ibrahim Diabate har vunnit skytteligan på 18 sina mål.

Åkt ur serien har IFK Värnamo och Östers IF gjort medan Hammarby och Gais har knipit andra- respektive tredjeplatsen.

Under onsdagskvällen prisades de allra bästa i allsvenskan 2025 på den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris. Under kvällen delades pris för årets målvakt, back, mittfältare, forward, tränare och unga spelare ut. Dessutom prisades spelaren som har varit individuellt bäst i hela serien.

Nomineringarna:

Årets målvakt:

Elis Bishesari, IFK Göteborg

Noel Törnqvist, Mjällby AIF

Warner Hahn, Hammarby

Årets back:

Elliot Stroud, Mjällby AIF

Herman Johansson, Mjällby AIF

Victor Eriksson, Hammarby

Årets mittfältare:

Gustav Lundgren, GAIS

Leo Walta, IK Sirius

Nahir Besara, Hammarby

Årets forward:

Abdoulie Manneh, Mjällby AIF

August Priske, Djurgården

Ibrahim Diabate, GAIS

Årets tränare:

Anders Torstensson, Mjällby AIF

Fredrik Holmberg, GAIS

Kim Hellberg, Hammarby

Årets unga spelare:

Bleon Kurtulus, Halmstads BK

Ludwig Malachowski Thorell, Mjällby AIF

Noah Tolf, IFK Göteborg

Årets bästa spelare: