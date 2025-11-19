Här är alla vinnare på Allsvenskans Stora Pris
SOLNA. Allsvenskans stora pris är över för denna gång.
Totalt har sju priser delats ut under kvällen.
Se alla vinnare här!
Allsvenskan 2025 är över för denna gång. Mjällby AIF har tagit ett historiskt första SM-guld och August Priske och Ibrahim Diabate har vunnit skytteligan på 18 sina mål.
Åkt ur serien har IFK Värnamo och Östers IF gjort medan Hammarby och Gais har knipit andra- respektive tredjeplatsen.
Under onsdagskvällen prisades de allra bästa i allsvenskan 2025 på den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris. Under kvällen delades pris för årets målvakt, back, mittfältare, forward, tränare och unga spelare ut. Dessutom prisades spelaren som har varit individuellt bäst i hela serien.
Nomineringarna:
Årets målvakt:
- Elis Bishesari, IFK Göteborg
- Noel Törnqvist, Mjällby AIF
- Warner Hahn, Hammarby
Årets back:
- Elliot Stroud, Mjällby AIF
- Herman Johansson, Mjällby AIF
- Victor Eriksson, Hammarby
Årets mittfältare:
- Gustav Lundgren, GAIS
- Leo Walta, IK Sirius
- Nahir Besara, Hammarby
Årets forward:
- Abdoulie Manneh, Mjällby AIF
- August Priske, Djurgården
- Ibrahim Diabate, GAIS
Årets tränare:
- Anders Torstensson, Mjällby AIF
- Fredrik Holmberg, GAIS
- Kim Hellberg, Hammarby
Årets unga spelare:
- Bleon Kurtulus, Halmstads BK
- Ludwig Malachowski Thorell, Mjällby AIF
- Noah Tolf, IFK Göteborg
Årets bästa spelare:
- Noel Törnqvist, Mjällby
- Herman Johansson, Mjällby
- Nahir Besara, Hammarby
