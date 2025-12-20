Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Här är allsvenskans mest värdefulla spelare

Vad har Hugo Bolin, Love Arrhov och Besfort Zeneli gemensamt?
Alla tre är bland allsvenskans fem högst värderade spelare.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2025 kryllade av talangfulla unga spelare som slog sig in i sina respektive lags startelvor. Med det kommer ofrånkomligen en rejäl ökning av spelarnas marknadsvärde, det vill säga hur mycket pengar fotbollsmarknaden anser att spelaren i fråga är värd vid en eventuell transfer.

Enligt färska siffror från fotbollssajten Transfermarkt.com är Brommapojkarnas 17-supertalang Love Arrhov den spelare som har ökat i marknadsvärde allra mest under 2025. Mittfältaren, som är klar för en flytt till tyska Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt i sommar för en rekordsumma för BP, gjorde totalt 20 framträdanden i allsvenskan i år och noterades för ett mål och två assist. Enligt sajten värderas han till omkring 54,5 miljoner kronor.

Den 17-åriga Arrhov får dock se sig besegrad som allsvenskans mest värdefulla spelare, och får nöja sig med en andraplats på listan. Den mest värdefulla spelaren 2025 var enligt Transfermarkt Malmö FF:s Hugo Bolin, 22, (65,4 miljoner kronor) som svarade för fem mål och fem assist på 28 matcher för MFF i allsvenskan.

250726 Malmö FFs Hugo Bolin jublar efter 0-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Brommapojkarna och Malmö FF den 26 juli 2025 i Stockholm.
Bolin. Foto: Bildbyrån

Nummer tre på listan är Hammarbys Markus Karlsson, 21, och Elfsborgs 23-åriga mittfältskugge Besfort Zeneli, som båda värderas till omkring 49 miljoner kronor.

På listan över de tio dyraste spelarna 2025 är det Malmö FF som har flest representanter med fyra spelare (Bolin, Lasse Berg Johnsen, Erik Botheim och Gabriel Busanello), tätt följt av Djurgården med både Keita Kosugi (som lämnar för Eintracht Frankfurt) och Matias Siltanen.

Högst värderade spelarna 2025

PlatsNamnÅlderKlubbMarknadsvärde
1Hugo Bolin22Malmö FF65,4 miljoner kronor
2Love Arrhov17Brommapojkarna (Eintracht Frankfurt)54,5 miljoner kronor
3Markus Karlsson21Hammarby IF49 miljoner kronor
4Besfort Zeneli23IF Elfsborg49 miljoner kronor
5Keita Kosugi19Djurgårdens IF (Eintracht Frankfurt)43,6 miljoner kronor
6Lasse Berg Johnsen26Malmö FF43,6 miljoner kronor
7Matias Siltanen18Djurgårdens IF38,1 miljoner kronor
8Erik Botheim25Malmö FF38,1 miljoner kronor
9Gabriel Busanello27Malmö FF38,1 miljoner kronor
10Leo Walta22IK Sirius38,1 miljoner kronor
11Ezekiel Alladoh20Brommapojkarna (Philadelphia Union)38,1 miljoner kronor
12Victor Eriksson25Hammarby IF32,7 miljoner kronor
13Elliot Stroud23Mjällby AIF32,7 miljoner kronor
14Montader Madjed20Hammarby IF32,7 miljoner kronor
15Anton Salétros29AIK (Chicago Fire FC)27,2 miljoner kronor
16Pavle Vagic25Hammarby IF27,2 miljoner kronor
17Pontus Dahbo20BK Häcken27,2 miljoner kronor
18Sead Haksabanovic26Malmö FF27,2 miljoner kronor
19Otto Rosengren22Malmö FF27,2 miljoner kronor
20Abdoulie Manneh21Mjällby AIF27,2 miljoner kronor
Samtlig data kommer från sajten Transfermarkt.com!

