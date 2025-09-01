STOCKHOLM. Paulos Abraham har gjort två mål under årets allsvenska säsong – båda mot Östers IF.

Därför hoppas han nu att de allsvenska nykomlingarna stannar kvar.

– Jag vill spela varje match mot Öster, säger han efter söndagens match.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys förlust mot IK Sirius blev en 4-0-seger hemma mot Öster inför det stundande landslagsuppehållet. Detta med fyra olika målskyttar för ”Bajen” som tog ledningen redan efter tre minuter.

Detta då Paulos Abraham, som idag spelade som forward, snappade upp ett misstag från Ivan Kričak och kyligt placerade in bollen förbi Wallinder i Öster-buren.

Om målet i sin helhet säger den vikarierande anfallaren:

– Oscar (Johansson Schellhas) pressar backen och han blir stressad. Jag känner på mig att han kommer att göra ett misstag och sedan var det ett gratisläge som jag fick och utnyttjade bra, säger han efter matchen.

Om målets betydelse för honom själv menar Abraham att det inte bara var en axelryckning.

– Det var kanske lite tyngd som lyfte från axlarna och axlarna går ner litegrann, det är väl det. Men sedan tycker jag, innan det här målet, att jag har haft fokus på rätt saker och bara jobbat på hårt och försökt att komma till så många lägen som möjligt. Idag kom jag till väldigt många lägen och det är det skönaste för en anfallare, det är jobbigare när man inte känner att man är nära. Jag borde ha gjort fler än ett idag men jag är i alla fall väldigt nöjd med att jag kom till många lägen, så det var skönt.

För den som inte vet har Paulos Abraham inte alltid varit anfallare, varken i karriären eller i Hammarby. Under den senaste tiden har 23-åringen varierat mellan att spela ute till höger samt som nummer nio. Det menar han har medfört vissa komplikationer.

– Det är att ställa om, man har ett sätt man måste fokusera på och en rytm man sätter sig in i. Ibland får man lägga något på paus och ta sig an nästa position. Jag använder det dock inte som en anledning till varför jag inte har gjort det så bra som jag har hoppats. Jag tycker att jag har kunnat göra det bättre men jag har hoppat mellan många positioner. Just nu spelar jag lite mer som nia, det känns bra.

Skrattar till på frågan om sitt målfacit: ”Mot Öster borta”

Hur mycket instinkt är det när man får ett sådant “gratisläge” som du fick i början?

– Jag vet inte, men det läget tycker jag om väldigt mycket när man kommer från höger och siktar mot bortre. Sedan hade jag väldigt mycket tid.

* Abraham får frågan om det är bra eller dåligt.

– Dåligt. Jag tror att många kan hålla med om det, det var lite för mycket betänketid men jag försökte bara att vara lugn och köra på min teknik, och så blev det bra. Sedan hade jag ett liknande läge där jag hade ännu mer tid tror jag, men jag trodde att det var någon nära mig så jag gick på ett skott tidigt. Jag är väldigt glad över att vi vann, höll nollan och att jag kom till mycket lägen. Det är det skönaste.

Inför söndagens match hade Paulos Abraham endast gjort ett allsvenskt mål, den fjärde maj. Det minns den vikarierande nian mycket väl.

– Det var mot Öster borta, säger han, skrattar och lägger till:

– Jag hoppas att de stannar i allsvenskan.

Med Jusef Erabi som ryktas bort från klubben, ett nyförvärv i form av Nikola Vasic på väg tillbaka från korsbandsskada och Elohim Kaboré på bänken får Paulos Abraham frågan om han ser sig själv som Bajens nya forward.

– Jag kommer att ställa upp såklart, oavsett position. Sedan är det väl som nia Kim ser mig just nu, och det är där mitt fokus ligger. Men jag är redo vilken position jag än behövs på.

Avslöjar tipset från Nikola Vasic: ”Han gav lite tips”

En leende Nikola Vasic efter Bajen-segern mot Öster. Foto: Bildbyrån.

Tidigare nämnde Paulos Abraham att han fick ett jätteläge att göra sitt andra mål för matchen, där han hade väldigt mycket tid. Denna gång sköt han tidigt och högt över mål, men frågan är om kontinuitet på en och samma position innebär att ett sådant läge kommer att sitta mer frekvent framgent?

– Ja, hundra procent. Jag tror väldigt mycket på sånt här med rytm och att komma in i det. Sedan ska jag självklart göra det bättre i det sista läget jag har, oavsett om jag är mittback, målvakt eller anfallare. Jag tycker att det har känts mycket bättre för varje match som har gått där jag har varit anfallare. Rörelserna har börjat sitta bättre och jag är väldigt nöjd med hur många lägen jag kommer till. Sedan är det “det sista lilla” jag vet att jag kan göra ännu bättre.

Nu väntar ett landslagsuppehåll för spelarna i Hammarby och resterande allsvenska lag. Ganska dålig tajming för Paulos Abraham, menar han själv.

– Ja, det är klart att jag hade velat spela match direkt igen.

Mot Öster?

– Ja, varje match mot Öster, säger han och skrattar.

– Det är vad det är, det är ingen fara. Vi får träna på ännu mer och så får jag göra mig redo inför matchen mot Djurgården.

Ni har fått in en ny anfallare i form av Nikola Vasic. Pratade du någonting med honom inför matchen?

– Faktiskt. Vi snackade en del igår, mest om rörelsemönster och att komma till lägen. Han gav lite tips och jag lyssnade. Sedan sade han att “imorgon gör du mål” och så kom det, vilket var väldigt skönt, avslutar Paulos Abraham.