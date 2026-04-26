Piken efter derbykampen: ”Grinig på det mesta”

STOCKHOLM. Paulos Abraham och Miro Tenho kamperade mot varandra i Stockholmsderbyt.

Efteråt pratar Hammarbys anfallsstjärna om duellerna med Djurgårdens storväxta mittback.

– Han var grinig på det mesta, men det här gruffandet passar honom bättre. Han är ju stor och stark, säger Abraham till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var en kamp mot klockan inför. Men väl i derbyt spelade Paulos Abraham från start och byttes aldrig ut i 1-1-matchen mot Djurgården.

– Jag tog det dag för dag, men det var otroligt skönt att känna i dag att jag kunde spela, säger Hammarbys anfallsstjärna som i onsdags haltade ut skadad mot HBK.

– Nu är det en vecka till nästa match så förhoppningsvis är det mycket bättre då.

Abraham retade upp Djurgårdens spelare flera gånger om. Först åkte Matias Siltanen i backen efter en kollision och därefter var det Jacob Rinne som fick sig en liten flygtur.

– Det där med Siltanen var bara otur, vi sprang in i varandra och det var inte så farligt. Det var jag och Glenn (Nyberg, huvuddomaren) överens om. Sedan hade jag någon duell med Max Larsson när jag drog ner honom och var kanske lite onödigt.

Och det där med Rinne?

– Han blev inte arg, han visste att jag inte gjorde så mycket, säger Abraham som efter avblåsning kom sent in i duell med Djurgårdens målvakt varpå Miro Tenho snabbt var framme och läxade upp Abraham.

– Men han var grinig på det mesta i dag.

Du och Tenho var på varandra rätt mycket under matchens gång?

– Det är väl rätt vanligt att det blir så i derbymatcher. Det där passar honom bättre än vad det gör mig, det kanske var en taktik från hans sida inför matchen. När vi får fart på bollen blir det svårare för honom.

Du menar att han som fotbollsspelare gynnas av det där och inte själva spelet på planen?

– Nej nej, försök inte med det där grejerna, säger Abraham skrattades och fortsätter:

– Men blir vi rättvända mot deras backlinje blir det svårare. Det här gruffandet passar honom bättre. Han är ju stor och stark.

Nära vän med Leon Hien: ”Har ju varit en riktigt bra anfallare”

En annan som är stor och stark i Djurgården är Leon Hien som är nära vän med Abraham. Mittbacken byttes in med 20 minuter kvar – som anfallare. Ett drag av Jani Honkavaara som chockade de dryga 26 000 åskådarna på ett utsålt 3Arena.

– Han har ju varit en riktigt bra anfallare tidigare och han gjorde det bra däruppe, säger Abraham om vinterförvärvet från Degerfors som för några år sedan skolades om från striker likt storebror Isak Hien en gång i tiden också gjorde.

– Men jag trodde verkligen inte han skulle komma in som anfallare så tidigt. Min känsla var att Djurgården skulle vara nöjda med kryss och så känner jag nu i efterhand också. Men ja, kul att han fick komma in, avslutar Abraham.