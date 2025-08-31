Bildbeviset: Här lämnar Dif-stjärnan Sverige

Djurgården är nära att slutföra försäljningen av Tobias Gulliksen.

FotbollDirekt har nu en bild på den norske stjärnan på väg från Arlanda.

Tobias Gulliksens dagar i Djurgården ser ut att ta slut inom kort. Nu är han på väg mot en läkarundersökning med en utländsk klubb.

Det finns uppgifter om Rapid Wien och precis som FD tidigare har rapporterat så kommer Djurgården tjäna minst 50 miljoner kronor.

Foto: FotbollDirekt

Tobias Gulliksen har lämnat Sverige innan Djurgårdens möte med Norrköping denna eftermiddag. I HBO Maxs sändning inför mötet bekräftade Bosse Andersson norrmannens exit.

– Jag körde Gulliksen till flyget i morse. Han var väldigt glad. Han har fått tillåtelse att åka till en annan klubb och vi är överens med klubben. Det är bara att önska lycka till.

Sportchefen bekräftar även att affären kommer landa på mer än 50 miljoner kronor.

– Inte under 50. Nej, nej.

Totalt blev det 13 mål och 17 assist på 70 matcher i Djurgården för Gulliksen.



