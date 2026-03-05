HBK-talangen: ”Jag gillar att folk underskattar oss”

Allsvensk debut och A-lagskontrakt förra hösten. Nu två raka starter i Svenska cupen för Oliver Kapsimalis.

HBK:s nya talang vill bjuda den allsvenska publiken på något alldeles extra.

– Jag hoppas få mycket blickar mot mig, det hade varit kul, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I september ifjol skrev Oliver Kapsimalis på sitt första A-lagskontrakt med Halmstads BK. Senare under hösten fick talangen debutera i allsvenskan och nu under inledningen av 2026 och cupspelet så har han varit given i HBK:s startelva.

– Jag tycker att det är jättekul såklart. Det började egentligen förra året när jag tog steget upp från P17 till P19, då tänkte jag att jag skulle få spela lite grann i P19 men det gick jättesnabbt där. Jag var en av spelarna som stack ut i laget där och vi gjorde en jättebra säsong och sedan så ledde det till ett A-lagskontrakt, vilket var väldigt roligt, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sedan har det kommit vidare till den här säsongen där jag tagit för mig och gjort mitt bästa för att spela och så har jag fått spela mycket, vilket är väldigt roligt.

Som du säger, du har fått stort förtroende, ni har tagit två raka segrar i cupen, hur känner man efter det?

– Det är stort, det är kul att man känner att man bidrar till laget, speciellt när vi vinner. Sedan är jag en ung spelare och att få speltid då är jättekul, vi har många duktiga unga spelare och jag är jätteglad kring allt med våra tränare och så. Jag hoppas kunna bevisa att jag ska spela mer och mer och sedan när allsvenskan drar igång så är det klart att man hoppas på en startplats.

Den allsvenska starten är ungefär en månad bort och diskussionerna om hur serien kommer att sluta har börjat ta fart. Hallandsklubben förväntas av många få slåss för sin överlevnad den här säsongen.

Att folk har den åsikten är dock inte som 18-åringen påverkas av negativt, snarare tvärtom.

– Jag gillar att folk underskattar oss, det är då vi brukar vara som bäst. Vi vill göra en bättre säsong än förra året och jag tror också att vi kommer att vara farliga, vi har lite ny spelidé och det känns som att vi sätter bättre tryck på motståndarna nu än tidigare säsonger, så jag tycker att man kan förvänta sig ett nytt Halmstad. Som sagt, det är kul när folk underskattar oss och sedan får vi se vad som händer när det väl är igång.

Drömmen: ”Vill komma ut i Europa”

För egen del, vad är målsättningen med 2026?

– Målsättningen är att jag ska starta så många matcher som möjligt och göra massa poäng, jag hoppas kunna göra upp mot 10 poäng första säsongen, det hade varit coolt, men vi får se hur det blir. Jag hoppas laget ska kunna få användning av mina styrkor så att jag är med och bidrar till att vi tar massa poäng i serien, sen hoppas jag få mycket blickar mot mig, det hade varit kul.

Halmstads BK har de senaste åren blivit ännu bättre på att dels ge unga spelare chansen, men sedan också sälja dem ut i Europa till större klubbar.

Kapsimalis som har kontrakt med HBK fram till sommaren 2028 medger att han själv drömmer om Europa en dag och att HBK:s satsning på unga spelare var starkt bidragande till att han skrev på kontraktet.

– Det är klart och det är min dröm också, jag vill komma ut i Europa. Speciellt förra säsongen när man såg så många unga som fick förtroende, då tänkte man verkligen att det här är nog rätt och det här är ett lag där man kommer att få mycket chanser. Det känns verkligen som att jag har gjort rätt när jag signade med HBK, för man kommer få sin chanser och tar man vara på dem så kommer man att få fortsätta spela, avslutar han.