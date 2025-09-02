FD:s avslöjande bekräftat: Kapsimalis skriver A-lagskontrakt

Tidigare under tisdagen kunde FotbollDirekt berätta att Oliver Kapsimalis skulle skriva A-lagskontrakt med Halmstads BK.

Nu är det klart.

– Jag är väldigt stolt över att få vara en del av ett av Sveriges bästa lag, säger Kapsimalis i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under tisdagen som FotbollDirekt kunde berätta om att 18-årige Oliver Kapsimalis var nära att skriva på ett A-lagskontrakt med Halmstads BK. Detta, enligt FD:s uppgifter, i form av ett avtal på tre år.

Nu står det klart att ytterns kontrakt är påskrivet, då HBK själva går ut med informationen på sin hemsida.

– Det känns roligt såklart och jag är väldigt stolt över att få vara en del av ett av Sveriges bästa lag, säger Kapsimalis till HBK.

Om sina ambitioner i Halmstads-tröjan säger han:

– Mitt mål är att bli en startspelare i HBK och bidra till att ta klubben tillbaka till toppen av allsvenskan, där vi hör hemma.





